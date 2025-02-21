شاهد: نتنياهو يتهم حماس بعدم إعادة جثة بيباس.. وحماس ترفض الرواية الإسرائيلية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعدم إعادة جثة الأسيرة شيري بيباس، زاعمًا أن ما تم تسليمه في التابوت هو جثة تعود لامرأة من غزة.

وفي كلمة متلفزة، اليوم الجمعة، قال نتنياهو “إسرائيل ستعمل بكل حزم من أجل استعادة جثة بيباس إلى الوطن مع بقية الرهائن الأحياء والأموات”، مشددًا على أن تل أبيب لن تتهاون في هذا الملف.

وأضاف أن “إسرائيل ستضمن أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك الصارخ للاتفاق”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم، أن إحدى الجثث التي تسلمها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يوم الخميس لا تعود لأسيرة إسرائيلية، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية لنتنياهو بسبب إدارته لملف الأسرى.

“الجثة مجهولة الهوية”

وفي بيان رسمي، قال الجيش الإسرائيلي إن “المعهد العدلي أجرى فحصًا للجثث المسلّمة، وتبين أن إحداها لا تعود لشيري بيباس أو لأي محتجز إسرائيلي آخر”، واصفًا الجثة بأنها “مجهولة الهوية” ولم يتم التعرف عليها بعد.

وزعم البيان أن جثة شيري بيباس لا تزال في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تم التعرّف على جثتي طفليها أرئيل وكفير، واللذين ادعى الجيش الإسرائيلي أنهما قُتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على يد مسلحين فلسطينيين.

حماس ترفض الرواية الإسرائيلية

وفي المقابل، رفضت حركة حماس الرواية الإسرائيلية، وأكدت أن الجثث الثلاث التي تم تسليمها تعود إلى شيري سلفرمان بيباس وطفليها، مشددة على أنهم قتلوا في قصف إسرائيلي على غزة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.