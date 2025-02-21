كتائب القسام تعلن أسماء 6 أسرى إسرائيليين يتم الإفراج عنهم غدا السبت

كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ظهر اليوم الجمعة، أسماء 6 أسرى، ستفرج عنهم الكتائب غدا السبت ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

وأعلن أبو عبيدة أن الأسرى هم إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد، وسيتم الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

أبو عبيدة: القسام ستفرج غدا (السبت) عن إيليا ميمون اسحق كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kIfZFB8mVO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2025

وقالت القسام في بيان على تلغرام ” في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام، الإفراج يوم غد السبت الموافق 21-02-2025.. عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- إيليا ميمون اسحق كوهن

2- عمر شيم توف

3- عومر فنكرت

4- تال شوهام

5- أفيرا منغستو

6- هشام السيد

تسليم الأسرى

ويوم السبت الماضي، سلّمت المقاومة الفلسطينية، 3 أسرى إسرائيليين، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشهد موقع التسليم القريب من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) الشهيد يحيى السنوار، شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، انتشارا مكثفا لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي.

ووصل أفراد القسام على متن مركبة إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها خلال هجوم “طوفان الأقصى” في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن كتائب القسام قدمت للأسير ساغي ديكل حن، قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره.

وتوافد مئات الفلسطينيين منذ الصباح، إلى الموقع لحضور عملية التسليم، حيث سلّم مقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.