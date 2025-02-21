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كتائب القسام تعلن أسماء 6 أسرى إسرائيليين يتم الإفراج عنهم غدا السبت

أفراد من كتائب القسام في غزة خلال صفقة تبادل سابقة (رويترز)
21/2/2025

كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ظهر اليوم الجمعة، أسماء 6 أسرى، ستفرج عنهم الكتائب غدا السبت ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

وأعلن أبو عبيدة أن الأسرى هم إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد، وسيتم الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

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وقالت القسام في بيان على تلغرام ” في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام، الإفراج يوم غد السبت الموافق 21-02-2025.. عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- إيليا ميمون اسحق كوهن

2- عمر شيم توف

3- عومر فنكرت

4- تال شوهام

5- أفيرا منغستو

6- هشام السيد

الأسرى من اليمين- أفيرا منغيستو، هشام السيد، عمر وينكرت، إيليا كوهين، عمر شيم توف وتال شوهام. (الفرنسية)

تسليم الأسرى

ويوم السبت الماضي، سلّمت المقاومة الفلسطينية، 3 أسرى إسرائيليين، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشهد موقع التسليم القريب من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) الشهيد يحيى السنوار، شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، انتشارا مكثفا لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي.

ووصل أفراد القسام على متن مركبة إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها خلال هجوم “طوفان الأقصى” في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن كتائب القسام قدمت للأسير ساغي ديكل حن، قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره.

وتوافد مئات الفلسطينيين منذ الصباح، إلى الموقع لحضور عملية التسليم، حيث سلّم مقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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