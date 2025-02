هوكي الجليد يشتعل.. ترودو يقصف ترامب بتغريدة نارية عقب فوز كندا على أمريكا بنهائي البطولة (شاهد)

حقق المنتخب الكندي فوزًا مثيرًا على نظيره الأمريكي بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية لبطولة “4 Nations Face-Off” لهوكي الجليد، التي أقيمت أمس الخميس.

وجاء الانتصار بعد مواجهة حماسية امتدت إلى الوقت الإضافي، حيث سجل النجم كونور ماكديفيد هدف الحسم، مانحًا كندا اللقب وسط أجواء تنافسية مشحونة.

ولم تكن المباراة مجرد حدث رياضي، بل جرت على وقع تصاعد التوترات السياسية بين واشنطن وأوتاوا، ففي تصريح مثير للجدل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا يجب أن تصبح “الولاية الأمريكية الحادية والخمسين”.

وردًا على ذلك، لم يفوت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الفرصة، إذ غرد بعد الانتصار قائلًا “لا يمكنكم أخذ بلدنا، ولا يمكنكم أخذ لعبتنا”.

You can’t take our country — and you can’t take our game.

وقبل انطلاق اللقاء، نشر ترامب مقطع “فيديو” عبر حسابه، ظهر فيه متصلًا بالمنتخب الأمريكي لتحفيزه على الفوز، مشيرًا إلى أنه لن يتمكن من حضور المباراة بسبب اجتماع مع حكام الولايات في واشنطن، كما سخر من ترودو واصفًا إياه بـ”حاكم ولاية كندا”، داعيًا إياه للحضور إلى الاجتماع.

I’ll be calling our GREAT American Hockey Team this morning to spur them on towards victory tonight against Canada, which with FAR LOWER TAXES AND MUCH STRONGER SECURITY, will someday, maybe soon, become our cherished, and very important, Fifty First State. I will be speaking… pic.twitter.com/Gf8fqaSONe

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 21, 2025