وزارة الصحة الفلسطينية تطلق الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

أعلن وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، عن بدء الجولة التعزيزية الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، ابتداء من يوم غد السبت ولمدة 3 أيام، مستهدفة الأطفال دون سن العاشرة، بما في ذلك الذين تلقوا التطعيم سابقًا، في المحافظات الجنوبية جميعها.

وأكد أبو رمضان، أن وزارة الصحة الفلسطينية تقود حملة وطنية صحية مجتمعية من منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمع الفلسطيني، بهدف حماية الأطفال من خطر انتشار شلل الأطفال وتعزيز مناعتهم، مشددًا على أن هذه الحملة تأتي كإجراء وقائي لضمان صحة الأطفال.

وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة تعدّ وسائل الإعلام وشركات الاتصالات الفلسطينية شركاء أساسيين في إنجاح حملة التطعيم، على حد وصفها.

تعاون مع المنظمات الصحية الدولية

وأوضح أبو رمضان أن الحملة يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، و(اليونيسيف)، ومقدمي الخدمات الصحية جميعهم في قطاع غزة.

ووجّه وزير الصحة رسالة إلى الأهالي في المحافظات الجنوبية، داعيًا إياهم إلى التوجه لمراكز التطعيم واصطحاب أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لتلقي اللقاح، حفاظًا على صحتهم وتعزيزًا لمناعتهم، ولتجنيب المجتمع الفلسطيني خطر انتشار الفيروس وتفشي المرض.