تفاعل كبير مع مشهد تقبيل أسير إسرائيلي رأسَي مقاومَين من القسام في غزة (فيديو)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع مشهد غير مسبوق، جرى خلال مراسم تسليم المقاومة الفلسطينية ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، السبت.

وقبَّل أحد الأسرى الإسرائيليين رأسَي اثنين من مقاومي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أثناء وقوفهم على منصة التسليم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقوبلت هذه الخطوة بتصفيق حار من الحاضرين، الذين بادلهم الأسرى علامات النصر وإشارات التحية.

الأسرى الإسرائيليون يوزعون التحيات والابتسامات على المنصة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/8Lp0q4KkME — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

وأثار المشهد اهتمامًا واسعًا عبر منصات التواصل، إذ رأى بعض المدونين في هذه الخطوة انعكاسًا لطبيعة المعاملة التي تلقاها الأسرى أثناء احتجازهم، في حين أكد آخرون أن وسائل الإعلام الغربية ستتجاهل اللقطة، كما رأى آخرون أن لفتة الأسير هذه تضيّع جهود الإسرائيليين في تشويه سمعة المقاومة.

وجرت عملية التسليم، ظهر اليوم، وسط حضور جماهيري وعسكري مكثف، وشملت ثلاثة أسرى هم إيليا كوهن وعومر شيف توف وعومر فنكرت.

The entire narrative of Hollywood and MSM collapses as this Israeli soldier captive kisses the head of a Qassam Brigades member on the handover platform in Gaza's Nuseirat camp. pic.twitter.com/dYcxP9Gtao — Sharmine Narwani (@snarwani) February 22, 2025

الصورة أقوى من كل الادعاءات والخزعبلات الاسرائيلية. أسير يقبل رأس أحد أفراد المقاومة لأنه وجد الرفق والسماحة وهو في أضعف حالاته، خلافا لما فعلته وتفعله آلة الاحتلال بحق السجناء الفلسطنيين الذين تختبر على أجسادهم وأرواحهم كل أنواع التعذيب والتنكيل.

هنا يتجسد الفرق بين المدنية… pic.twitter.com/s2FrM9lL24 — Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem) February 22, 2025

The most shared cartoon in Gaza, titled “A Message to the World,” follows the moment an Israeli soldier hostage was seen kissing the head of a Hamas fighter in what they argue “appreciation of humane treatment.”. pic.twitter.com/vYbd8oo6sq — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 22, 2025

انقسام الإسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي حول قبلة الأسير الإسرائيلي للمقاومين الفلسطينيين. -انه أجبر على تقبيل رجال المقاومة.

– بعضهم قال ان حماس تريد السيطرة على الوعي الإسرائيلي.

-بعضهم أعرب عن اشمئزازه من صور التقبيل .

-بعضهم رأى في هذه الفعلة، الدوس على الشرف الوطني… pic.twitter.com/tqFjfhH61d — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) February 22, 2025

مشاهد تقبيل الجندي الأسير الإسرائيلي لرأس مقام فلسطيني أشعلت موجة كبيرة من الغضب في الحسابات العبرية، حتى بدأوا بتزييف الحقيقة والادعاء بأن المقاوم أجبره، رغم أن كل شيء بُث على الهواء مباشرة. ما أغضبهم أكثر أنه جندي يمثل الجيش الإسرائيلي. https://t.co/GSaCUBifXL pic.twitter.com/qRNvzwVGfm — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 22, 2025