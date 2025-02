تفاعل كبير مع مشهد تقبيل أسير إسرائيلي رأسَي مقاومَين من القسام في غزة (فيديو)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع مشهد غير مسبوق، جرى خلال مراسم تسليم المقاومة الفلسطينية ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، السبت.

وقبَّل أحد الأسرى الإسرائيليين رأسَي اثنين من مقاومي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أثناء وقوفهم على منصة التسليم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقوبلت هذه الخطوة بتصفيق حار من الحاضرين، الذين بادلهم الأسرى علامات النصر وإشارات التحية.

وأثار المشهد اهتمامًا واسعًا عبر منصات التواصل، إذ رأى بعض المدونين في هذه الخطوة انعكاسًا لطبيعة المعاملة التي تلقاها الأسرى أثناء احتجازهم، في حين أكد آخرون أن وسائل الإعلام الغربية ستتجاهل اللقطة، كما رأى آخرون أن لفتة الأسير هذه تضيّع جهود الإسرائيليين في تشويه سمعة المقاومة.

وجرت عملية التسليم، ظهر اليوم، وسط حضور جماهيري وعسكري مكثف، وشملت ثلاثة أسرى هم إيليا كوهن وعومر شيف توف وعومر فنكرت.

The entire narrative of Hollywood and MSM collapses as this Israeli soldier captive kisses the head of a Qassam Brigades member on the handover platform in Gaza's Nuseirat camp. pic.twitter.com/dYcxP9Gtao

The most shared cartoon in Gaza, titled “A Message to the World,” follows the moment an Israeli soldier hostage was seen kissing the head of a Hamas fighter in what they argue “appreciation of humane treatment.”. pic.twitter.com/vYbd8oo6sq

