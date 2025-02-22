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تفاعل كبير مع مشهد تقبيل أسير إسرائيلي رأسَي مقاومَين من القسام في غزة (فيديو)

22/2/2025-|آخر تحديث: 22/2/202511:22 PM (توقيت مكة)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع مشهد غير مسبوق، جرى خلال مراسم تسليم المقاومة الفلسطينية ثلاثة أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، السبت.

وقبَّل أحد الأسرى الإسرائيليين رأسَي اثنين من مقاومي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أثناء وقوفهم على منصة التسليم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقوبلت هذه الخطوة بتصفيق حار من الحاضرين، الذين بادلهم الأسرى علامات النصر وإشارات التحية.

وأثار المشهد اهتمامًا واسعًا عبر منصات التواصل، إذ رأى بعض المدونين في هذه الخطوة انعكاسًا لطبيعة المعاملة التي تلقاها الأسرى أثناء احتجازهم، في حين أكد آخرون أن وسائل الإعلام الغربية ستتجاهل اللقطة، كما رأى آخرون أن لفتة الأسير هذه تضيّع جهود الإسرائيليين في تشويه سمعة المقاومة.

وجرت عملية التسليم، ظهر اليوم، وسط حضور جماهيري وعسكري مكثف، وشملت ثلاثة أسرى هم إيليا كوهن وعومر شيف توف وعومر فنكرت.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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