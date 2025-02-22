السودان.. وفاة العشرات وإدخال أكثر من 800 شخص إلى المستشفى بسبب تفشٍ حاد لعدوى

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم ونقل أكثر من 800 آخرين إلى المستشفى في ولاية النيل الأبيض في جنوب السودان خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب مرض ينتقل عن طريق المياه.

ويأتي تفشي المرض عقب هجوم بطائرات بلا طيار على محطة “أم دباكر” لتوليد الكهرباء، الواقعة على بعد 275 كيلو مترا جنوب العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى عرقلة الوصول إلى مياه الشرب في مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض.

🚨 تفشٍ حادٍ لعدوى منقولة عبر المياه في ولاية النيل الأبيض، السودان 🚨 ▪️ وفاة العشرات وإدخال أكثر من 800 شخص إلى المستشفى.

▪️ فرق أطباء بلا حدود تقدم الرعاية الطبية العاجلة وسط نقص المياه النظيفة والخدمات الصحية. 📢 للاطلاع على التفاصيل: 🔗https://t.co/VUfxyUEDwZ — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) February 22, 2025

“تفشٍ حادٍ لعدوى منقولة”

وقالت (منظمة أطباء بلا حدود) على “فيسبوك” اليوم السبت، “تفشٍ حادٍ لعدوى منقولة عبر المياه في ولاية النيل الأبيض بالسودان.. وفاة العشرات وإدخال أكثر من 800 شخص إلى المستشفى”.

وأضافت المنظمة الدولية في بيانها “فرق أطباء بلا حدود تقدم الرعاية الطبية العاجلة وتتحرى في أسباب ارتفاع الإصابات وسُبل الحد من انتشار العدوى”.

وقالت “نحن بحاجة ماسة إلى مساعدة منظمات أخرى في الاستجابة لحالة الطوارئ هذه من خلال توفير الطواقم الطبية والإمدادات اللازمة للتعامل مع المرضى”.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن مركز علاج الكوليرا في مستشفى كوستي الجامعي يعج بمرضى يعانون “إسهالا حادا وجفافا وقيئا”.

🚨نشرت منظمة أطباء بلا حدود بيانات صادمة حول نتائج فحص سوء التغذية في مناطق مختلفة من السودان، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا خلال موسم الأمطار القادم. لتجنب تفاقم الوضع الكارثي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن! لقراءة المزيد: https://t.co/yONB5KMfy1 — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) February 5, 2025

“الوضع مقلق للغاية”

وفي هذا الصدد، يقول المرجع الطبي لمشروع أطباء بلا حدود في كوستي، الدكتور فرانسيس لايو أوكان إن “الوضع مقلق للغاية ومن المحتمل أن يخرج عن السيطرة”.

وأضاف “يستمر مركز علاج الكوليرا في استقبال المرضى الذين يعانون من حالات حرجة.. وقد نفدت المساحات، ونحن الآن نستقبل المرضى في منطقة مفتوحة ونعالجهم على الأرض لعدم وجود أسرة كافية”.

ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، وصل 800 مريض إضافي إلى مركز علاج الكوليرا بين يومي الأربعاء والجمعة.

وقال البيان إن عدد المرضى في مركز علاج الكوليرا الذي أنشأته أطباء بلا حدود في مستشفى كوستي، فقد قدرته الاستيعابية، مما استدعى استخدام غرف الطوارئ للبالغين والأطفال في المستشفى.

وأشارت إلى أن فريقهم يتعاون مع موظفي وزارة الصحة من مستشفى كوستي وطاقم طبي إضافي من “مستشفى ربك” لإدارة الوضع.

مصدر العدوى

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إن “المصدر الأكثر ترجيحا للعدوى هو النهر، حيث ذهبت عائلات كثيرة لإحضار المياه باستخدام عربات تجرها الحمير بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في المنطقة”.

وحظرت السلطات منذ ذلك الحين جمع المياه من النهر ودعت إلى إضافة جرعات إضافية من الكلور إلى نظام توزيع المياه، وتم إغلاق معظم المطاعم المحلية في إجراء احترازي.

إعلان تفشي الكوليرا

وأعلنت الحكومة السودانية العام الماضي تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وتسجيل نحو 24 ألفا و609 حالات و699 وفاة بحلول أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة إنها “استنفرت أكثر من 100 من الكوادر الطبية ووفرت أكثر من 6 آلاف من المحاليل الوريدية وكل المعينات لعلاج المرضى، إضافة لفريق صحة البيئة وسلامة المياه وتعزيز الصحة”.

وألحقت الحرب أضرارا هائلة بقطاع الصحة المتهالك أساسا في السودان، وبحسب الأرقام الرسمية، توقفت نحو 80% من المنشآت الصحية عن العمل في المناطق التي طالها النزاع.

أعمال عنف حادة

وشهدت ولاية النيل الأبيض حيث تقع مدينة كوستي أعمال عنف حادة هذا الأسبوع أبرزها هجوم استمر 3 أيام شنّته قوات الدعم السريع على بلدات تقع على مسافة 200 كيلو متر شمال كوستي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية، الخميس، بأن أكثر من 6500 عائلة اضطرت للنزوح خلال اليومين الأولين من الهجوم في محيط بلدة القطينة.

ويشهد السودان منذ منتصف إبريل/نيسان عام 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين وتسببت بأزمة إنسانية حادة.

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يناير/كانون الثاني من ازدياد الهجمات على منشآت البنى التحتية المدنية بما فيها محطات الكهرباء، ما يؤدي إلى عرقلة توفر التيار والمياه النظيفة لملايين من سكان البلاد.