عشرات الوفيات.. السودان يكشف الوضع الصحي بعد “الانتشار السريع للكوليرا” في النيل الأبيض

قالت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل عشرات الوفيات ومئات الإصابات بوباء الكوليرا في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، جنوبي السودان.

وذكرت الوزارة في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالكوليرا التي تم تسجيلها بلغ “1351 حالة، منها 58 حالة وفاة في ثلاثة أيام في الفترة من 20 – 22 فبراير(شباط) الجاري”.

وقال البيان إن السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا بشكل سريع هو شرب مياه ملوثة، وأرجع ذلك إلى توقف المحطة الرئيسية للمياه بالمدينة.

وأضاف البيان أن المحطة توقفت بسبب استهداف قوات الدعم السريع لمحطة كهرباء أم دباكر.

وقال بيان وزارة الصحة السودانية إن السلطات قامت بإعادة تشغيل المحطة الرئيسية للمياه في كوستي، كما بدأت حملة للتطعيم ضد الكوليرا وتوفير 40 ألف وحدة من المحاليل الوريدية اللازمة للعلاج.

بدورها قالت “شبكة أطباء السودان”، في وقت سابق السبت، إن “الانتشار الواسع لمرض الكوليرا بولاية النيل الأبيض تسبب في وفاة 83 شخصا فيما أصيب 1197 شخصا”، دون تحديد المدة.

وأفادت الشبكة في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، بشفاء 259 شخصا وخروجهم من مستشفى كوستي.

وحذرت الشبكة من “كارثية الوضع الصحي في ولاية النيل الأبيض بسبب تفشي الوباء”.

وألحقت الحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 أضرارا هائلة بقطاع الصحة المتهالك أساسا.

وبحسب الأرقام الرسمية، توقفت نحو 80% من المنشآت الصحية عن العمل في المناطق التي طالها القتال.