القسام تفتتح مراسم الإفراج عن أسرى الاحتلال في رفح بتشكيلات متعددة من بينها وحدة الظل (فيديو)

افتتح مقاومون من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم السبت، مراسم الإفراج عن أسرى الاحتلال بعرض أسلحة غنمها المقاومون خلال عملية “طوفان الأقصى“.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، تشكيلات من كتائب القسام، بكامل ملابسهم العسكرية وعلى رؤوسهم عصابة القسام الخضراء، فيما بدا بعضهم يرتدي شارة “وحدة الظل” المسؤولة عن الأسرى.

وأخذ مقاوم من القسام، في ترتيب وتنظيم أسلحة مختلفة مكتوب عليها باللغة العبرية، وذلك على منصة وضعت قرب موقع التسليم، وبدت في الخلفية صور لقادة كتائب القسام وصورة كبيرة لمحمد الضيف ولافتات أخرى.

مراسم تسليم الأسرى

وبدأت اليوم السبت في قطاع غزة الاستعدادات لتسليم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من عمليات التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ونُصبت في “ميدان المشروع” برفح منصة كبيرة، رفعت عليها صور قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام ولافتة ضخمة كتب عليها “نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد”.

وشاركت في المراسم تشكيلات عدة من كتائب القسام بينها وحدة الظل المسؤولة عن الأسرى، كما انتشر مقاتلو القسام في رفح جنوبي القطاع وفي مخيم النصيرات استعدادا لتسليم الأسرى.

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أعلن مساء أمس الجمعة أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم إيليا كوهن، وعومر شيف توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.