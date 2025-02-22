ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة ويرشح جنرالا متقاعدا للمنصب

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال سي.كيو براون، في إطار سلسلة تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة للولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أنه سيجري تعديلات على 5 مناصب رفيعة أخرى في تغيير غير مسبوق في قيادة الجيش الأمريكي.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إنه سيرشح اللفتنانت جنرال المتقاعد دان رازين كين لخلافة براون.

وكان كين وهو طيار سابق لطائرات إف-16 يشغل منصب المدير المساعد للشؤون العسكرية بوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) حتى أواخر العام الماضي.

ووصف ترامب كين بأنه “طيار مؤهل، وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، ومحارب يتمتع بخبرة واسعة في العمليات الخاصة”.

وكتب ترامب، الجمعة، أن كين سيعمل مع هيغسيث على “وضع أمريكا أولا وإعادة بناء جيشنا”.

أعلى منصب عسكري في أمريكا

ولم يقدم ترامب أي تفسير لقراره إنهاء مهام براون (63 عاما)، بعد أقل من عامين على توليه أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة الذي عادة ما تكون ولايته 4 سنوات.

وأصبح براون ثاني أمريكي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب، علما بأن ترامب عيّنه قائدا للقوات الجوية خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021).

وقال مسؤول أمريكي إن براون جرى إعفاؤه على الفور حتى قبل أن يصدق مجلس الشيوخ على من سيحل محله في المنصب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ترامب سيعفي أيضا ليزا فرانشيتي قائدة سلاح البحرية الأمريكية من منصبها وكذلك نائب رئيس أركان القوات الجوية والمحامي العام لكل من الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وتعد فرانشيتي أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية وكان ترشيحها في عام 2023 من قبل الرئيس السابق جو بايدن مفاجأة كبيرة آنذاك.

وكان ترامب قد أقال في أول يوم له في منصبه الأدميرال ليندا فاجان من منصب قائدة خفر السواحل وكانت أيضا أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وتعهّد الرئيس الجمهوري لدى عودته إلى البيت الأبيض بإقالة عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم بعض الذين يشغلون مناصب تُعدّ مستقرة تقليديا حتى في حال حدوث تغيير سياسي.