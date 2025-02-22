كتائب القسام تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر في مدينة رفح (فيديو)

سلّمت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم السبت، أسيرين إسرائيليين في رفح جنوبي قطاع غزة، من بين 6 أسرى إسرائيليين المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجرى تسليم الأسيرين الإسرائيليين أفيرا منغستو وتال شوهام في مدينة رفح جنوبي غزة إلى الصليب الأحمر وسط أجواء احتفالية واستعراضية من جانب المقاومة.

ومن المقرر تسليم الأسرى الأربعة الآخرين في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.

وشهد موقع التسليم حضورا شعبيا واسعا وسط انتشار أفراد من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، حيث يشهد الموقع تسليم الأسيرين الإسرائيليين (تال شوهام وأفيرا منغستو).

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الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

وأمس الجمعة، كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسماء 6 أسرى، ستفرج عنهم الكتائب غدا السبت ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

وأعلن أبو عبيدة أن الأسرى هم إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد، وسيتم الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وقالت القسام في بيان على “تلغرام” إنه في إطار صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام، الإفراج يوم غد السبت الموافق 21-02-2025.. عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- إيليا ميمون اسحق كوهن

2- عمر شيم توف

3- عومر فنكرت

4- تال شوهام

5- أفيرا منغستو

6- هشام السيد