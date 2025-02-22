حماس: المقاومة مستمرة في استكمال عمليات التبادل وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق

قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، إن المقاومة مستمرة في استكمال عمليات التبادل وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تبقى من اتفاق تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف في بيان أن ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني؛ وقال إن ” 33 يوما مضت من المرحلة الأولى دون أن يستكمل الاحتلال تنفيذ كامل بنود الاتفاق”.

وأردف القانوع: “نجدد جاهزيتنا لإتمام عملية تبادل واسعة وكاملة رزمة واحدة تستند على وقف نهائي للحرب وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار”.

وأوضحت حماس، في بيان آخر، أن إنجاز المقاومة عملية التبادل لـ 6 أسرى، اليوم، يؤكد مجددا التزامها بالاتفاق في مقابل مواصلة الاحتلال المماطلة في تنفيذ بنوده،

واضاف البيان أن الحضور الجماهيري الحاشد خلال عملية تسليم أسرى العدو اليوم يحمل رسالة متجددة للعدو وداعميه مفادها أن الالتحام بين شعبنا الفلسطيني ومقاومته متجذر وراسخ.

وقالت الحركة: “بات واضحاً للجمهور الصهيوني أنهم أمام خيارين؛ إما استقبال أسراهم في توابيت كما جرى يوم الخميس بسبب عنجهية نتنياهو، أو أن يحتضنوا أسراهم أحياء، ونحن جاهزون للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ومستعدون لإتمام عملية تبادل شاملة بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال”.

وحذرت حماس، من محاولات الاحتلال التنصل من الاتفاق، وتؤكد أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق، موضحة أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ” للهروب من هزيمة جيشه في غزة بارتكاب المجازر في الضفة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

وأكدت الحركة أن تعاملها مع الأسرى يستند إلى تعاليم الدين الإسلامي والقيم الإنسانية؛ بينما يتجرع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أصناف العذاب والقمع؛ ” كما يمنع الاحتلال سفر عائلات الأسرى المبعدين ما يكشف همجية العدو وانتهاكه لكل المواثيق الإنسانية، ويؤكد هزيمته أمام إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته”.