امرأة فلسطينية: مرابطون مع المقاومة حتى نحرر الأقصى (فيديو)

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر خلال جولة خاصة جانبًا من مظاهر الاحتشاد الجماهيري لسكان قطاع غزة خلف المقاومة، على هامش مراسم تسليم أسيرين إسرائيليين في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت الفتاة إيناس محمد نوفل، وهي ترتدي وشاح المقاومة “جئنا لمشاهدة فرحة شعبنا الفلسطيني بمراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراح أسرانا في سجون العدو الإسرائيلي، وكيف احتفظت المقاومة بكل هؤلاء الأسرى. رغم أن إسرائيل دمرت كل غزة، فإنها لم تستطع الوصول إلى الأسرى، وهذا انتصار كبير لمقاومتنا ولكتائب القسام”.

وأوضح أحد أفراد الشرطة الفلسطينية “نحن موجودون في موقع تسليم الأسرى في رفح منذ الصباح الباكر لتسهيل حركة السير أمام المركبات، وتأمين الساحة الخاصة بالمراسم”.

وذكر مقاوم من كتائب شهداء الأقصى “موجودون في هذه الساحة لتجديد البيعة من كل الفصائل للمضي في مواجهة الاحتلال الغاشم، وإن شاء الله سندخل الأقصى فاتحين متوحدين جميعًا من كتائب شهداء الأقصى والقسام والجهاد الإسلامي والمجاهدين وكل فصائل المقاومة”.

وقال طفل فلسطيني يرتدي عصابة القسام “أنا فرحان جدًّا بمشاهدة هذا الحشد، وأدعو الله أن يحمي المقاومة التي تحمي وطننا غزة”.

وذكرت امرأة أنها تأتي لأول مرة لمشاهدة مراسم التسليم، وأنها سعيدة جدًّا، وقالت “مرابطون في غزة مع المقاومة حتى يتحقق لهم نصر الله ويصلّوا في الأقصى بعد تحريره قريبًا إن شاء الله”.