في اليوم الـ33 لعدوان الاحتلال: استشهاد 27 فلسطينيا ونزوح 3 آلاف عائلة من مخيم جنين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ33 على التوالي، اليوم السبت، ما أسفر 27 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية، صباح اليوم السبت، برفقة جرافات إلى مدينة جنين ومداخل مخيمها، وصهاريج للمياه وغرف عسكرية محصنة تستخدم للاتصالات العسكرية الداخلية.

وأضافت الوكالة أن جرافات الاحتلال خلّفت دمارا واسعا داخل أحياء المخيم، وفي منازل المواطنين وممتلكاتهم، ما غيّر من معالمه وجغرافيته بشكل كبير، فيما انتشرت فرق المشاة في مناطق عدة داخله بالقرب من دوار شيرين أبو عاقلة، وطلعة الغبز، والمخيم الجديد.

وأكدت (وفا) أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي تسبب بنزوح أكثر من 3 آلاف عائلة من مخيم جنين، بعد أن دمر منازلهم وممتلكاتهم، كما يستمر الاحتلال بالاستيلاء على عدد من منازل الفلسطينيين وتحويلها لثكنات عسكرية منذ بدء العدوان، خاصة في البنايات القريبة والمطلة على المخيم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس مواطنا من داخل مركبته أثناء وجوده في شارع عرانة شرق مدينة جنين، واقتحمت بلدات: يعبد وعرابة وبير الباشا جنوبا، دون التبليغ عن اعتقالات.

وخلّف العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها 27 شهيدا، آخرهم الطفلة ريماس العموري (13 عاما)، التي استشهدت أمس بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها بشكل مباشر أثناء وجودها أمام منزلها في حي الجابريات بمحيط المخيم، وأصيبت برصاصة في الظهر خرجت من البطن، نقلت على إثرها إلى المستشفى قبل أن يعلن الأطباء عن استشهادها، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات.