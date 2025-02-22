كتائب القسام تسلّم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر في مخيم النصيرات (فيديو)

سلّمت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ظهر اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجرى تسليم الأسرى الإسرائيليين من قبل كتائب القسام في مخيم النصرات وسط غزة، وسط حضور شعبي كبير، فيما انتشر مقاومون من كتائب القسام بكثافة في محيط مكان تسليم الأسرى.

أهالي الشهداء يوزعون الحلوى والورود على مقاتلي المقاومة خلال مراسم تسليم أسرى الاحتلال pic.twitter.com/rXcjLepZUt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

هشام السيد

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم السبت، أن الجيش يستعد لتسلم الأسير هشام السيد من نقطة ثالثة في مدينة غزة.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر في كتائب القسام للجزيرة، أن الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد 10 سنوات لأنه من فلسطينيي الداخل رغم خدمته بصفوفه.

وقالت المصادر، إن كتائب القسام قررت تسليم هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل، وأضافت أن “حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الكل الفلسطيني”.

بسلاحه ولباسه العسكري..مقاتل قسامي مبتور اليد والقدم يشارك في مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين pic.twitter.com/R7zkwLJ754 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

وسط الحضور الشعبي

وفي هذا الصدد قالت حركة (حماس)، إن الحضور “الجماهيري الحاشد خلال عملية تسليم أسرى العدو اليوم يحمل رسالة متجددة للعدو وداعميه مفادها أن الالتحام بين شعبنا ومقاومته متجذر وراسخ”.

والأسرى الذين تم تسليمهم من قبل المقاومة الفلسطينية هم: (إيليا ميمون اسحق كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت).

المقاومة الفلسطينية في رفح تستعرض أسلحة إسرائيلية اغتنمتها من قوات الاحتلال خلال الحرب pic.twitter.com/U4KFIjGYyE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلّمت صباح اليوم السبت، أسيرين إسرائيليين ضمن الدفعة بمدينة رفح جنوبي غزة، في إطار السابعة من صفقة التبادل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مصدر في كتائب القسام، الجزيرة مباشر، أنه جرى الإفراج عن الأسيرين الإسرائيليين أفيرا منغستو وتال شوهام في مدينة رفح جنوبي غزة.

وتم تسليم الأسرى للصليب الأحمر في موقعين من قطاع غزة، كانت المقاومة الفلسطينية جهزتهما، الأول في مدينة رفح جنوبي القطاع، والثاني في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، بينما جرى تسليم هشام السيد في مدينة غزة دون مراسم.

وجاء تسليم الأسرى الإسرائيليين، وسط حضور شعبي ومن مقاومي القسام، الذين اصطفوا بأزيائهم العسكرية المميزة حاملين أسلحتهم وعلى رؤوسهم العصابة الخضراء ورمز كتائب القسام.

واحتفى الحضور، برجال المقاومة وتم توزيع الحلوى والزهور على المقاتلين، وسط مظاهر الحفاوة والهتافات، وهم يقفون مصطفين بأزيائهم العسكرية، حاملين أسلحتهم وعلى رؤوسهم العصابة الخضراء.

كتائب القسام تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر في مدينة رفح (فيديو)https://t.co/Qkv4VGOrSq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

الدفعة السابعة

ويجري اليوم السبت في قطاع غزة، تسليم 6 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة السابعة من عمليات التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأمس الجمعة، كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسماء 6 أسرى، ستفرج عنهم الكتائب غدا السبت ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

مراسم تسليم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر في رفح ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار pic.twitter.com/m9tWKiPKww — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

وأعلن أبو عبيدة أن الأسرى هم إيليا ميمون اسحق كوهن، عمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد، وسيتم الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وقالت القسام في بيان على “تلغرام” إنه “في إطار صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام، الإفراج يوم غد السبت الموافق 21-02-2025.. عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- إيليا ميمون اسحق كوهن

2- عمر شيم توف

3- عومر فنكرت

4- تال شوهام

5- أفيرا منغستو

6- هشام السيد

"وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق".. لافتة للقسام تحمل بيت شعر لأحمد شوقي ردده السنوار أسفل منصة لتسليم الأسرى الإسرائيليين في غزة pic.twitter.com/4CED7DBKtP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

وفي المقابل، من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 602 فلسطيني بينهم 50 من ذوي أحكام بالمؤبد، و60 من ذوي الأحكام العالية، و47 من أسرى صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011 المعاد اعتقالهم.

وفي هذا الصدد، نوه مكتب إعلام الأسرى، إلى أن القوائم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم هي قوائم غير دقيقة، وأن القوائم الرسمية سيتم نشرها عبر منصات المكتب.