كيف تتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام؟

يزداد شعور الصائم بالعطش أثناء شهر رمضان، مما يؤدي إلى إرهاق شديد يؤثر في أداء المهام اليومية، وتسهم عدد من النصائح والإرشادات في تخفيف هذا الشعور وتعزيز نشاط الجسم خلال ساعات الصيام.

التوصيات الغذائية لصيام مريح

يؤكد أطباء التغذية، أهمية النظام الغذائي في تقليل الشعور بالعطش، وفيما يلي أبرز النصائح التي يقدمونها:

تعزيز السوائل مع السحور

يُنصح بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخس، والخيار، والبطيخ، والكنتالوب والبرقوق.

تجنب الأطعمة المالحة

يجب الابتعاد عن المخللات، والبسطرمة، واللحوم المصنعة لما تحتويه من نسب عالية من الأملاح والمواد الحافظة التي تزيد من العطش.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية

نظرًا لغناها بالدهون والزيوت، فإن تناولها يحفز الجسم على استهلاك كميات أكبر من الماء للتخلص من الزيوت.

الحد من الحلويات والسكريات

تسبب الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات تقلبات في نسبة السكر في الدم، مما يحفز الجسم على سحب المزيد من السوائل.

تنظيم استهلاك الماء

يُفضل تناول كوب من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، مع ضرورة عدم الإكثار من شرب الماء أثناء السحور لتجنب تأثيرات سلبية تؤدي إلى فقدان التوازن في توزيع السوائل.

نصائح إضافية للحفاظ على الرطوبة

ولا يقتصر الحفاظ على توازن السوائل على النظام الغذائي فحسب، بل تشمل التوصيات أيضًا:

تأجيل ممارسة الرياضة

يُفضل تأجيل الأنشطة الرياضية حتى بعد الإفطار، إذ إن ممارسة الرياضة أثناء الصيام يمكن أن تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل.

الاستحمام

ينصح بالاستحمام بماء دافئ قبل الخروج من المنزل واستخدام واقي الشمس، إذ يساعد ذلك على تقليل فقدان السوائل عند التعرض المباشر للشمس.

اختيار الملابس المناسبة

ارتداء الملابس الفاتحة بدلًا من الغامقة يقلل من امتصاص أشعة الشمس، مما يحافظ على برودة الجسم ويحد من فقدان السوائل.