مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يداهم منازل أسرى متوقع الإفراج عنهم بالدفعة الـ7

قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي داهم منازل عدد من الأسرى المفرج عنهم بالدفعة الـ7 من المرحلة الأولى لصفقة التبادل في الضفة الغربية، وهدد ذويهم لمنعهم من إجراء أي مظاهر احتفالية.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت في مدينة رام الله منازل الأسرى جبر أبو عليا من قرية المغير، وسلامة قطاوي من بلدة بيرزيت، ومحمد رفيق نخلة من مخيم الجلزون، وصالح سليمان من قرية دير أبو مشعل.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير موسى الحلايقة في بلدة الشيوخ بمدسينة الخليل، والأسير أحمد العزة في بيت لحم

ومنذ ساعات الصباح الأولى يتوافد مئات الفلسطينيين إلى موقعي تسليم الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح، وفي مخيم النصيرات لحضور عملية التسليم، إذ من المقرر أن يجري تسليم 6 أسرى إسرائيليين، اثنين منهم في رفح، و4 في النصيرات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.