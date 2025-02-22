مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يداهم منازل أسرى متوقع الإفراج عنهم بالدفعة الـ7

مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يداهم منازل أسرى متوقع الإفراج عنهم بالدفعة الـ7
قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي داهم منازل عدد من الأسرى المفرج عنهم بالدفعة الـ7 من المرحلة الأولى لصفقة التبادل في الضفة الغربية، وهدد ذويهم لمنعهم من إجراء أي مظاهر احتفالية.
وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت في مدينة رام الله منازل الأسرى جبر أبو عليا من قرية المغير، وسلامة قطاوي من بلدة بيرزيت، ومحمد رفيق نخلة من مخيم الجلزون، وصالح سليمان من قرية دير أبو مشعل.
كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير موسى الحلايقة في بلدة الشيوخ بمدسينة الخليل، والأسير أحمد العزة في بيت لحم
ومنذ ساعات الصباح الأولى يتوافد مئات الفلسطينيين إلى موقعي تسليم الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح، وفي مخيم النصيرات لحضور عملية التسليم، إذ من المقرر أن يجري تسليم 6 أسرى إسرائيليين، اثنين منهم في رفح، و4 في النصيرات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.