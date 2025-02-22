مكتب إعلام الأسرى يكشف قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم في الدفعة السابعة

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، عن أسماء الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة “طوفان الأحرار”، وذلك بعد تسليم المقاومة الفلسطينية 6 من الأسرى الأحياء و4 جثامين.

وأوضح المكتب في بيان أن هذه الدفعة تضم 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و41 أسيرًا من أسرى “وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن “هذا الإفراج يشكل محطة جديدة في مسار النضال الفلسطيني، ليؤكد أن الحرية حق لا يسقط بالتقادم، وأن إرادة الأسرى وشعبهم أقوى من قيود الاحتلال”.

كما نشر مكتب إعلام الأسرى قائمة الأطفال والأسيرات المقرر الإفراج عنهم، اليوم السبت، ضمن الدفعة الـ7 من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأحرار، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة بعد الـ7 أكتوبر.

الدفعة السادسة

ويوم السبت الماضي، 15 فبراير/شباط 2025، تحرر ضمن الدفعة السادسة، 36 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، إلى جانب 333 أسيرًا من أبناء قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

الدفعة الخامسة

وتمكنت المقاومة من تحرير الدفعة الخامسة يوم السبت 8 فبراير 2025، حيث ضمت 183 أسيرًا، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

الدفعة الرابعة

وتحررت الدفعة الرابعة ضمن صفقة طوفان الأحرار، السبت، 1 فبراير 2025 وشملت: (18 أسيرًا من ذوي المؤبدات، 54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، 111 أسيرًا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر).

الدفعة الثالثة

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2025، تمكنت المقاومة من تحرير الدفعة الثالثة ضمن صفقة طوفان الأحرار، حيث شملت تحرير 110 أسرى، من بينهم 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و48 أسيرًا يقضون أحكامًا مختلفة، و30 أسيرًا من الأطفال والنساء.

الدفعة الثانية

ويوم السبت 25 يناير 2025، حققت المقاومة إنجازًا مهما بتحرير 200 أسير فلسطيني ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة “طوفان الأحرار”، والدفعة شملت الإفراج عن 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و79 أسيرًا بأحكام مختلفة، مع إبعاد 70 أسيرًا للخارج.

الدفعة الأولى

وفي 19 يناير 2024، أُفرج عن 90 أسيرة وطفلًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس، ضمن الدفعة الأولى من المرحلة الأولى، لتكون هذه الدفعة هي البداية المؤثرة لمسار التحرير ضمن صفقة التبادل.

وتشمل صفقة “طوفان الأحرار” في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرًا فلسطينيًا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.