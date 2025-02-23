الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: إسرائيل لن تأخذ بالسياسة ما عجزت عنه بالحرب (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: “إن السيد حسن نصر الله ساهم بشكل كبير في إحياء القضية الفلسطينية”.

وأضاف قاسم في كلمة خلال تشييع جثماني الأمينين العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين: “نقول للأسرى الفلسطينيين: لن نترككم عند الصهاينة وسنقوم بكل الإجراءات للإفراج عنكم”.

وواصل: “واجهنا معركة إسناد غزة وهي جزء من إيماننا بتحرير فلسطين، وواجهنا الكيان الإسرائيلي ومن ورائه أمريكا التي حشدت كل إمكانياتها لمواجهة غزة وفلسطين واليمن والعراق وإيران”.

وأوضح قاسم، أن “حجم الصمود والاستمرارية في المقاومة غير مسبوق، وقد أعاد حزب الله تنظيم صفوفه بعد أن اتخذ قرار الموافقة على وقف إطلاق النار من موقف القوة، وأصبح الآن في مرحلة جديدة”.

ولفت الأمين العام، إلى أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار حيث “أصبح لبنان بعد انتهاء مهلة الاتفاق أمام احتلال وعدوان”؛ مؤكدًا أن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في احتلالها في ظل وجود المقاومة بكامل قوتها عددًا وعتادًا.

وقال نعيم قاسم، إن 75 ألف جندي إسرائيلي لم يتمكنوا من التقدم في مواجهة المقاومة من قبل، وإن الحزب سيمارس العمل المقاوم وفق خياره، ولن يقبل أن تتحكم أمريكا في لبنان، أو أن تأخذ إسرائيل بالسياسة ما عجزت عنه بالحرب.

وأضاف “نقول لإسرائيل: لا تفسروا صبرنا وحكمتنا ضعفًا، فالمسار طويل ولن نقبل باحتلال بلادنا. والمقاومة هي خيارنا الإيماني والسياسي ما دام الاحتلال موجودًا، وسنتابع تحرك الدولة لطرد الاحتلال دبلوماسيًا. كما نؤمن بدور الجيش اللبناني في الدفاع عن السيادة”.