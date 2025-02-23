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رئيس وزراء قطر يؤكد ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق

رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الجزيرة)
رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الجزيرة)
23/2/2025-|آخر تحديث: 23/2/202506:18 PM (توقيت مكة)

التقى رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في الدوحة اليوم الأحد.

وقالت الخارجية القطرية إنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد وزير الخارجية القطري خلال المقابلة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

يذكر أنه جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن دمار واسع في منازل القطاع وبنيته الأساسية، وأجبر كثيرا من سكانه على العيش في مخيمات الإيواء في ظروف بالغة القسوة، حيث يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والدواء.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية

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