فوكس نيوز: الحوثيون استهدفوا مقاتلة “إف-16” ومسيّرة أمريكية بصواريخ أرض-جو لأول مرة

نقلت شبكة فوكس نيوز عن ثلاثة مسؤولين عسكريين كبار في البنتاغون، السبت، تصريحات تفيد بقيام جماعة أنصار الله (الحوثي) بإطلاق صواريخ أرض-جو لأول مرة على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز “إف-16” وطائرة مسيرة من طراز “MQ-9 Reaper”، في تصعيد وصفوه بـ”الخطير”.

وذكر المسؤولون أن الحادثة وقعت في 19 فبراير/شباط الجاري، عندما أطلق الحوثيون صاروخًا نحو طائرة “إف-16” أثناء تحليقها قبالة سواحل اليمن فوق البحر الأحمر، إلا أن الصاروخ أخطأ الهدف ولم يصب الطائرة.

وفي اليوم ذاته، أطلق الحوثيون صاروخًا آخر باتجاه طائرة مسيرة “MQ-9 Reaper” كانت تحلق في أجواء اليمن خارج نطاق سيطرتهم.

نقاش داخل الجيش الأمريكي

وأوضح المسؤولون أن هذا التطور يمثل المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون مقاتلة أمريكية بصواريخ أرض-جو، معتبرين أنه تصعيد مهم في السياق العسكري بين الجماعة والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

كما كشفوا عن مناقشات جارية على أعلى المستويات في الجيش الأمريكي بشأن كيفية التعامل مع هذه التهديدات.

ويناقش القادة العسكريون خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تصعيد الرد عبر استهداف الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات بشكل مباشر في إطار استراتيجية “مكافحة الإرهاب، وهو خيار قد يكون مكلفًا”، والثاني يتمثل في “تعزيز التحركات الدفاعية من خلال استهداف بنية الحوثيين التحتية ومرافق تخزين الأسلحة”.

وأكد المسؤولون أن القرار النهائي بشأن هذه السياسة سيعود إلى البيت الأبيض، في ظل نقاش واسع حول نقل الموارد العسكرية لمهام أخرى، بما في ذلك تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

عاجل | فوكس نيوز عن مسؤولين كبار بالبنتاغون: 📌 الحـ.ـوثـ.ـيـون أطلقوا للمرة الأولى صواريخ على مقاتلة "إف-16" ومسيرة "إم كيو-9" أمريكيتين قبل 3 أيام 📌 إطلاق الحـ.ـوثـ.ـيـيـن الصواريخ ضد طائراتنا تصعيد كبير وهناك مناقشات على أعلى المستويات بالجيش الأمريكي بشأن مواجهتهم… pic.twitter.com/7AmBV669lk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

وحذر المسؤولون من احتمالية تصاعد التهديدات ضد القوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، مؤكدين أن الأمر قد يكون مسألة وقت قبل أن ينجح صاروخ حوثي في استهداف سفينة أمريكية. وأشاروا إلى أن اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية في بعض الحوادث تم قبل لحظات قليلة من الاصطدام.

ووفقًا للتقارير، فإن البحرية الأمريكية تواجه منذ عامين عمليات شبه مستمرة من الحوثيين تشمل صواريخ باليستية وكروز وطائرات مسيرة، ما دفعها لاستخدام صواريخ دفاعية متطورة وباهظة الثمن مثل “SM-2″ و”SM-3” لصد الهجمات.