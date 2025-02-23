فوكس نيوز: الحوثيون استهدفوا مقاتلة “إف-16” ومسيَّرة أمريكيتين بصواريخ أرض-جو لأول مرة

نقلت شبكة فوكس نيوز عن ثلاثة مسؤولين عسكريين كبار في البنتاغون، السبت، تصريحات تفيد بقيام جماعة أنصار الله (الحوثي) بإطلاق صواريخ أرض-جو لأول مرة على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز “إف-16” وطائرة مسيَّرة من طراز “MQ-9 Reaper”، في تصعيد وصفوه بأنه “خطير”.

وذكر المسؤولون أن الحادثة وقعت في 19 فبراير/شباط الجاري، عندما أطلق الحوثيون صاروخًا اتجاه طائرة “إف-16” أثناء تحليقها قبالة سواحل اليمن فوق البحر الأحمر، لكن الصاروخ أخطأ الهدف ولم يصب الطائرة.

وفي اليوم ذاته، أطلق الحوثيون صاروخًا آخر اتجاه طائرة مسيَّرة “MQ-9 Reaper”، كانت تحلق في أجواء اليمن خارج نطاق سيطرتهم.

نقاش داخل الجيش الأمريكي

وقال المسؤولون إن هذا التطور يمثل المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون مقاتلة أمريكية بصواريخ أرض-جو، موضحين أنه تصعيد مهم في السياق العسكري بين الجماعة والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

كما أشاروا إلى مناقشات جارية على أعلى المستويات في الجيش الأمريكي بشأن كيفية التعامل مع هذه التهديدات.

ويناقش القادة العسكريون خيارين رئيسيين؛ أحدهما يتمثل في تصعيد الرد عبر استهداف الأفراد المسؤولين عن هذه الهجمات بشكل مباشر في إطار استراتيجية “مكافحة الإرهاب، وهو خيار قد يكون مكلفًا”، والآخر يتمثل في “تعزيز التحركات الدفاعية من خلال استهداف بنية الحوثيين التحتية ومرافق تخزين الأسلحة”.

وأكد المسؤولون أن القرار النهائي بشأن هذه السياسة سيعود إلى البيت الأبيض، في ظل نقاش واسع بشأن نقل الموارد العسكرية إلى مهام أخرى، بما في ذلك تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

عاجل | فوكس نيوز عن مسؤولين كبار بالبنتاغون: 📌 الحـ.ـوثـ.ـيـون أطلقوا للمرة الأولى صواريخ على مقاتلة "إف-16" ومسيرة "إم كيو-9" أمريكيتين قبل 3 أيام 📌 إطلاق الحـ.ـوثـ.ـيـيـن الصواريخ ضد طائراتنا تصعيد كبير وهناك مناقشات على أعلى المستويات بالجيش الأمريكي بشأن مواجهتهم… pic.twitter.com/7AmBV669lk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2025

وحذر المسؤولون من احتمال تصاعد التهديدات ضد القوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، مؤكدين أن الأمر قد يكون مسألة وقت قبل أن ينجح صاروخ حوثي في استهداف سفينة أمريكية. وأشاروا إلى أن اعتراض الصواريخ والطائرات المسيَّرة الحوثية في بعض الحوادث تم قبل لحظات قليلة من الاصطدام.

ووفقًا للتقارير، فإن البحرية الأمريكية تواجه منذ عامين عمليات شبه مستمرة من الحوثيين، تشمل صواريخ باليستية وكروز وطائرات مسيَّرة، مما دفعها إلى استخدام صواريخ دفاعية متطورة وباهظة الثمن مثل “SM-2″ و”SM-3” لصد الهجمات.