الأخبار|قطاع غزة

توجيهات من “صحة غزة” بشأن المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (شاهد)

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24/2/2025-|آخر تحديث: 24/2/202501:05 PM (توقيت مكة)

دعا وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبو الريش، المواطنين إلى ضرورة التوجه بأطفالهم إلى مراكز التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المنتشرة في كافة محافظات القطاع.

وقال أبو الريش “إن هذه دعوة تطلقها وزارة الصحة لحث سكان القطاع لتطعيم أبنائهم ما دون الـ10 سنوات لتلقي الجرعة الثالثة ضد شلل الأطفال من أجل الحفاظ على أطفالهم، وحماية المجتمع من هذا الداء العضال”.

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وحث أبو الريش الأمهات على الحرص على صحة أطفالهم بالتوجّه في أسرع وقت إلى نقاط التطعيم ضد شلل الأطفال، قائلًا “بادروا واحموا أطفالكم بمراكز التطعيم المنتشرة في طول وعرض قطاع غزة“.

وشدد على أن الأطفال الأصغر من 10 سنوات، وكذلك جميع الأطفال الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم من قبل، هم ضمن الفئة المستهدفة.

وقبل يومين، أعلنت منظمة الصحة العالمية استئناف حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة، التي تستهدف أكثر من 591 ألف طفل دون سن العاشرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجولة التعزيزية الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، انطلقت السبت، وستستمر مدة 3 أيام، للأطفال الأصغر من 10 سنوات، وإنها تشمل الأطفال الذين تلقوا التطعيم سابقًا بالقطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر

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