توجيهات من “صحة غزة” بشأن المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (شاهد)

دعا وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبو الريش، المواطنين إلى ضرورة التوجه بأطفالهم إلى مراكز التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المنتشرة في كافة محافظات القطاع.

وقال أبو الريش “إن هذه دعوة تطلقها وزارة الصحة لحث سكان القطاع لتطعيم أبنائهم ما دون الـ10 سنوات لتلقي الجرعة الثالثة ضد شلل الأطفال من أجل الحفاظ على أطفالهم، وحماية المجتمع من هذا الداء العضال”.

On the second day of the ongoing #polio vaccination campaign in #Gaza, over 193,000 children under age 10 were vaccinated.

This brings the total number of children vaccinated since the campaign began to over 454,300 – 76% of the target.

Day three of the campaign is ongoing. pic.twitter.com/oL9q9Hp3DM

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) February 24, 2025