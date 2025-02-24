توجيهات من “صحة غزة” بشأن المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (شاهد)

دعا وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبو الريش، المواطنين إلى ضرورة التوجه بأطفالهم إلى مراكز التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المنتشرة في كافة محافظات القطاع.

وقال أبو الريش “إن هذه دعوة تطلقها وزارة الصحة لحث سكان القطاع لتطعيم أبنائهم ما دون الـ10 سنوات لتلقي الجرعة الثالثة ضد شلل الأطفال من أجل الحفاظ على أطفالهم، وحماية المجتمع من هذا الداء العضال”.

On the second day of the ongoing #polio vaccination campaign in #Gaza, over 193,000 children under age 10 were vaccinated. This brings the total number of children vaccinated since the campaign began to over 454,300 – 76% of the target. Day three of the campaign is ongoing. pic.twitter.com/oL9q9Hp3DM — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) February 24, 2025

وحث أبو الريش الأمهات على الحرص على صحة أطفالهم بالتوجّه في أسرع وقت إلى نقاط التطعيم ضد شلل الأطفال، قائلًا “بادروا واحموا أطفالكم بمراكز التطعيم المنتشرة في طول وعرض قطاع غزة“.

وشدد على أن الأطفال الأصغر من 10 سنوات، وكذلك جميع الأطفال الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم من قبل، هم ضمن الفئة المستهدفة.

جانب من جولة وكيل وزارة الصحة الفلسطينية د.يوسف أبو الريش والفريق المرافق لبعض نقاط التطعيم ضد مرض شلل الاطفال في اليوم الاول من المرحلة الثالثة للحملة. A glimpse of the tour of Dr. Yousef Abu Al-Rish, Gaza’s Deputy Minister of Health, and the accompanying team to several polio… pic.twitter.com/TlMJhgJYtA — Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) February 23, 2025

وقبل يومين، أعلنت منظمة الصحة العالمية استئناف حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة، التي تستهدف أكثر من 591 ألف طفل دون سن العاشرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجولة التعزيزية الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، انطلقت السبت، وستستمر مدة 3 أيام، للأطفال الأصغر من 10 سنوات، وإنها تشمل الأطفال الذين تلقوا التطعيم سابقًا بالقطاع.