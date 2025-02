البرد القارس يودي بحياة 5 أطفال رضع في مستشفى بغزة خلال أسبوع (فيديو)

توفي 5 أطفال رضع خلال أسبوع، في مستشفى أصدقاء المريض بغزة، بعد تعرضهم للبرد القارس خلال هذا الفصل الشديد البرودة، في حين لا يزال طفل رضيع آخر في العناية المركزة في وضع حرج جدًّا.

وكشف الدكتور سعيد صلاح استشاري أطفال وحديثي ولادة، المدير العام لمستشفى أصدقاء المريض، أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين، نقل 9 أطفال صغار إلى العناية المركزة بالمستشفى، بعد تعرضهم للبرد القارس.

وقال مدير مستشفى أصدقاء المريض بحي الرمال غرب مدينة غزة في شمال القطاع للجزيرة مباشر “خلال الأسبوعين الماضيين، نُقل 9 أطفال صغار إلى العناية المركزة في مستشفى أصدقاء المريض بعد تعرضهم للبرد القارس خلال هذا الفصل شديد البرودة”.

وأضاف الدكتور صلاح “خلال أسبوع توفي 5 منهم، بينما تحسن 3 منهم وتمت مغادرة المستشفى وبقي في العناية المركزة طفل واحد في وضع حرج جدا”.

وناشد الدكتور صلاح، كافة الجهات الإنسانية التدخل العاجل “لتسهيل إدخال الكرفانات والغاز والوقود والكهرباء ووسائل التدفئة، لمواجهة موجة البرد القارس، لحماية الفئة المستهدفة من أطفال الحضانة في قطاع غزة“.

8 Cases of Infant Cold Injury in the Last Two Weeks, 3 of them passed away, Urgent Appeal from the Director of The Patient’s Friends Benevolent Society Hospital (PFBS) in Gaza City ٨ حالات إصابة أطفال رضع بإصابات ناتجة عن البرد خلال آخر أسبوعين، توفي منهم ٣

مناشدة عاجلة من مدير… pic.twitter.com/eXWchuDIjj — Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) February 24, 2025

انعدام وسائل التدفئة

ولا تتوفر وسائل التدفئة للفلسطينيين في غزة الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأمتعتهم، جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط انعدام القدرة الشرائية لديهم لتوفير البدائل.

وتأتي موجة البرد في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء نقص الخيام وانعدام توفر البيوت المتنقلة، بسبب المماطلة الإسرائيلية في إدخالها وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

“نتيجة للسياسات الإجرامية”

وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وفاة أطفال حديثي الولادة في القطاع، نتيجة البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة.

وقالت في بيان إنها “نتيجة لسياسات الاحتلال الفاشي، ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء لأكثرَ من مليوني مواطن، في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي صمته عن معالجة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة”.

وطالبت الوسطاء بالتحرك الفوريّ لوقف انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه بتنفيذ البروتوكولِ الإنسانيّ وضمان إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة، لحماية الأطفال فيه.

Palestinians mourn two-month-old baby Sham, who froze to death inside her tent in the Mawasi area, west of Khan Younis. pic.twitter.com/543fypfWzz — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) February 25, 2025

حركة المجاهدين تندد

وفي هذا السياق، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، الصمت الدولي، وقالت “ندين الصمت الدولي على جرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق شعبنا ونسائه وأطفاله لا سيما مواصلة الحصار الشديد”.

وأدان بيان حركة المجاهدين، اليوم الثلاثاء، “تعطيل حكومة العدو للبروتوكول الإنساني”. وأضاف البيان “هنا يتجلى الانحياز الدولي الأعمى لروايات وادعاءات الاحتلال الكاذبة وتجاهل الحقائق الفلسطينية”.

Six infants have lost their lives while others are in a critical condition due to the severe cold and hard conditions in the displacement camps in Gaza. pic.twitter.com/NcT81sIDH8 — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) February 25, 2025

وقالت الحركة إن “️وفاة الأطفال نتيجة البرد الشديد في قطاع غزة بسبب منع العدو لإدخال الوقود اللازمة للتدفئة والخيم هي وصمة عار على جبين الإنسانية وجريمة تضاف لسلسة جرائم العدو وتتحمل الولايات المتحدة المسئولية عنها”.

ودعت الوسطاء لممارسة “الضغط على العدو لإلزامه ببنود الصفقة خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى والالتزام بالبروتوكول الإنساني”، كما دعت “أحرار العالم لمواصلة الضغط الشعبي والاستمرار بالفعاليات المناصرة حتى رفع الظلم عن شعبنا لا سيما في غزة”.