الحِمية الغذائية القائمة على تناول العصائر فقط تؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي.. ما السبب؟

كشفت دراسة، أعدها فريق بحثي بجامعة نورث ويسترن الأمريكية، أن الحِميات الغذائية التي تقتصر على تناول العصائر يمكن أن تؤثر بشكل سلبي في توازن الميكروبيوم وهي “البكتيريا والميكروبات والفيروسات” التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي.

وذكرت الدراسة الأمريكية أن هذه الحِميات الغذائية يمكنها التأثير بشكل سلبي كذلك في الإدراك المعرفي للشخص، مشيرة إلى أن هذه التغيرات يمكن أن تحدث في غضون 3 أيام فقط.

وقسم الباحثون في إطار الدراسة المتطوعين إلى 3 فئات، وكان أفراد المجموعة الأولى يتناولون العصائر الباردة فقط.

وكان أفراد المجموعة الثانية يتناولون خليطا من العصائر والمأكولات، في حين تناول أفراد المجموعة الثالثة أغذية مشتقة من أصول نباتية.

"Most people think of juicing as a healthy cleanse, but this study offers a reality check."

A new @NUFeinbergMed study found that a juice-only diet—even for just 3 days—can trigger shifts in gut & oral bacteria linked to inflammation & cognitive decline. https://t.co/jUGnXFF3sx

— Northwestern (@NorthwesternU) February 10, 2025