الحِمية الغذائية القائمة على تناول العصائر فقط تؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي.. ما السبب؟

كشفت دراسة، أعدها فريق بحثي بجامعة نورث ويسترن الأمريكية، أن الحِميات الغذائية التي تقتصر على تناول العصائر يمكن أن تؤثر بشكل سلبي في توازن الميكروبيوم وهي “البكتيريا والميكروبات والفيروسات” التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي.

وذكرت الدراسة الأمريكية أن هذه الحِميات الغذائية يمكنها التأثير بشكل سلبي كذلك في الإدراك المعرفي للشخص، مشيرة إلى أن هذه التغيرات يمكن أن تحدث في غضون 3 أيام فقط.

وقسم الباحثون في إطار الدراسة المتطوعين إلى 3 فئات، وكان أفراد المجموعة الأولى يتناولون العصائر الباردة فقط.

وكان أفراد المجموعة الثانية يتناولون خليطا من العصائر والمأكولات، في حين تناول أفراد المجموعة الثالثة أغذية مشتقة من أصول نباتية.

"Most people think of juicing as a healthy cleanse, but this study offers a reality check." A new @NUFeinbergMed study found that a juice-only diet—even for just 3 days—can trigger shifts in gut & oral bacteria linked to inflammation & cognitive decline. https://t.co/jUGnXFF3sx — Northwestern (@NorthwesternU) February 10, 2025

وجمع الباحثون عينات من لعاب وفضلات المتطوعين وحصلوا على مسحات من داخل أفواههم حتى يتسنى لهم تقييم التغيرات البكتيرية التي تحدث لهم قبل وأثناء وبعد التجربة.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي اقتصرت على تناول العصائر الباردة حدث لها أكبر زيادة في كمية البكتيريا التي تسبب الالتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي، في حين أن الأفراد الذين جمعوا بين العصائر والمأكولات حدثت لديهم تغيرات في بكتيريا الجهاز الهضمي ولكن بدرجة أقل حدة.

أمّا المتطوعون الذين كانوا يتناولون المأكولات ذات الأصول النباتية، فقد تحقق لديهم أفضل توازن على المستوى البكتيري والميكروبي.

ما هو التوازن الأفضل؟

ووجد الباحثون أن الحميات الغذائية القائمة على تناول العصائر فقط أو التي تمزج بين العصائر والمأكولات تؤدي إلى زيادة في البكتيريا المسببة للالتهابات سواء في اللعاب أو داخل الفم، وأرجعوا أسباب هذه التغيرات إلى زيادة نسبة السكريات وانخفاض مستوى الألياف في العصائر بشكل عام.

أهمية الألياف الطبيعية

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث العلمية عن رئيسة فريق الدراسة قولها إن استهلاك كميات كبيرة من العصائر التي تفتقر إلى الألياف الطبيعية ربما يؤدي إلى اختلال توازن الميكروبيوم، وهو ما ينطوي بدوره على آثار سلبية مثل زيادة الالتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي.

وتسلط هذه الدراسة الضوء أيضًا على أهمية إعطاء الأولوية للألياف في الإرشادات الغذائية، وفي الوقت الحالي، يقول الباحثون “إذا كنت تحب العصير، ففكر في المزج بدلًا من ذلك للحفاظ على الألياف سليمة، أو تناول العصائر مع الأطعمة الكاملة لموازنة التأثير في الميكروبيوم الخاص بك”.