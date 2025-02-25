“بيتك زي ابنك”.. الفلسطيني عطا وادي يعيد بناء منزله من حجارة البيوت المدمرة (فيديو)

لم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها عطا وادي، أحد سكان مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بإعادة بناء جزء من منزله الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا من خلال ذلك تمسُّكه بمنزله ومخيمه وأرضه.

واغتنم عطا فرصة وقف إطلاق النار لإعادة بناء جزء من المنزل الذي كان يتكون من طوابق عدة، ودمره جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأحرق بضائع تجارية بداخله تُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات، وذلك لإيواء عائلته.

وقال عطا للجزيرة مباشر “رأيت بأم عيني النيران المشتعلة في منزلي بسبب عمليات جيش الاحتلال، وبعد تشتُّتنا في مناطق متفرقة، ثم عودتنا إلى شمال القطاع مع وقف إطلاق النار، قررنا ترميم البيت ولو بالشيء البسيط”.

وأضاف “منزلي كان في السابق على مساحة 500 متر، ولكنني أعدت بناء 3 شقق سكنية بشكل جزئي على نصف المساحة، لعدم القدرة على بناء المساحة بالكامل”. وتابع “سأبني خيمة فوق المنزل أيضًا لأعيش إلى جوار أبنائي”.

وأوضح عطا أن الحجارة المستخدَمة في إعادة البناء هي من المنازل المدمرة بفعل الحرب، إذ طلب من الأصدقاء والجيران الحصول على حجارة من منازلهم التي هدمها الاحتلال، مبيّنًا أن معظم مواد البناء المستخدمة من ركام المنازل المدمرة.

وواصل “تمكنّا من بناء ثلاثة أجزاء منفصلة لأبنائي الثلاثة، وكنا نكسر أطراف الحجارة لتكون مهيأة للاستخدام، صحيح أنها متصدعة وقد تسقط في أي لحظة، ولكن لا بديل لنا غير ذلك”.

وأكد عطا تمسُّكه بالبقاء في بيته وأرضه، وأنه كلما هدم الاحتلال منزله فإنه سيعيد بناءه من جديد، قائلًا “وين أطلع من بلدي؟ بيتك ترعاه زي ما بتربي ابنك وترعاه، وما تقدرش تستغنى عنه أو تسيبه”.