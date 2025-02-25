جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منازل فلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم الجلزون شمالي رام الله، وقرية مركة جنوبي جنين، كما اقتحمت مدينة البيرة، ومخيم الفوار جنوبي مدينة الخليل، وقرية مركة جنوبي جنين بالضفة الغربية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات، بينها جرافتان عسكريتان باتجاه مدينة طولكرم ومخيماتها؛ بينما دمرت جرافات الاحتلال المحلات التجارية في بلدة قباطية جنوبي جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفل حارس، شمالي سلفيت، وداهمت عددا من المنازل القريبة من البرج العسكري المقام عند مدخلها، وقامت بتفتيشها.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقلت شاب فلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة يتما جنوبي نابلس.