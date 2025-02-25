معاريف: نتنياهو يرفض تقديم ملفه الطبي والمحكمة تهدد بإصدار أوامر تلزمه بذلك

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الصلح في “ريشون لتسيون” أوضحت مؤخرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنها قد تُصدر أوامر قضائية ضده تلزمه بتقديم ملفه الطبي، وذلك في إطار دعوى رفعها ضد عدد من الصحفيين.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة هددت بإصدار أوامر تلزم نتنياهو بتقديم ملفه الطبي للمحكمة، في سياق الدعوى التي رفعها نتنياهو ضد الصحفيين بن كسبيت، وأوري مشجاف، والمحامي غونين بن يتسحاق، بسبب تصريحاتهم التي تشكك في حالته الصحية.

وفي قراره، كتب القاضي منحِم مزراحي: “في الدعوى الأساسية، التي تتعلق بالتشهير، ليس على المدّعي (نتنياهو) إثبات صحة ادعاءاته؛ بل يقع ذلك على عاتق المدّعى عليهم (كسبيت، مشجاف، وبن يتسحاق). وفي هذه المرحلة من المحاكمة، لا أرى مبررًا لإلزام المدّعي بالكشف عن ملفه الطبي أمامهم، نظرًا للانتهاك الجسيم لخصوصيته، وخصوصا في ظل الوثيقة التي أُرفقت بالرد، والتي وقّعها الأطباء وتوضح حالته الصحية الأساسية”.

وأضاف القاضي: “مع ذلك، ومن باب الاحتياط، أُقرر أن يقدم المدّعي نسخة مصدّقة من ملفه الطبي إلى المحكمة فقط، مباشرةً إلى مكتبي، داخل مغلف مغلق ومختوم (وليس عبر ملف القضية)”.

وأشار القاضي مزراحي إلى أنه “بعد الاطلاع على الملف، قد تقدم المحكمة مقترحًا للتسوية”.

وفي تطور جديد، أوضح القاضي أن نتنياهو لم يلتزم بالقرار الذي صدر قبل نحو أسبوع، ولم يقم بتنسيق تسليم ملفه الطبي، مضيفًا أنه في حال لم يقم بذلك خلال أسبوعين، ستصدر المحكمة أوامر قضائية ضده.

وأكد القاضي أنه إذا لم يُسلّم نتنياهو ملفه الطبي، فستتخذ المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى إصدار أوامر محددة للكشف عن المستندات، كما طلب الطرف الآخر.