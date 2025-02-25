مفكر فرنسي: الولايات المتحدة في عهد ترامب أصبحت “دولة مارقة” مثل إسرائيل (شاهد)

وجه المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا، انتقادات قوية إلى الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها أصبحت “الدولة المارقة الحقيقية الأولى في العالم”.

وقال لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، إن “من حقي وحق أي محلل سياسي موضوعي بدون مبالغة أو استفزاز أن نقول إن الدولة المارقة الحقيقية الأولى حاليًّا في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف: “كان العالم يشهد من قبل دولة مارقة واحدة هي إسرائيل، ولكن منذ أسبوعين يشهد العالم دولة مارقة ثانية هي الولايات المتحدة الأمريكية”.

وواصل: “كان ريغان منتصف الثمانينيات يريد تبريرا لقصف العاصمة الليبية طرابلس فأطلق على نظام العقيد معمر القذافي في ذلك الوقت مصطلح الدولة المارقة”.

ولفت بورغا إلى أنه “ابتداء من الآن تلعب الولايات المتحدة برئاسة الرئيس ترامب بدون نفاق وبدون مكياج؛ وإن كان موقف ترامب لم يتغير عن موقف بايدن الذي كان يوفر الدعم الأعمى لإسرائيل مع قليل من النفاق”.

وقال المفكر الفرنسي إن “مستقبل الفلسطينيين اليوم يعتمد على موقف الدول غير المارقة الذين يمثلون غالبية دول العالم اليوم، وعليهم أن يقاوموا إرادة الدولتين المارقتين المتمثلتين في أمريكا وإسرائيل”.

ضغط ترامب على الأردن ومصر مالي يمكن تجاوزه

وأشار إلى أن “وسائل ضغط ترامب على الأردن ومصر لتهجير الفلسطينيين ليس سوى وسائل مالية، ويمكن لعدد من دول المنطقة أن تؤدي دورا مهمّا لمساعدة الأردن ومصر لمقاومة ورفض اقتراح ترامب”.

وقال بورغا: “إذا أردنا أن ننظر إلى المستقبل بشيء من التفاؤل فيمكن أن نقول إن إسرائيل خسرت وكتبت صفحة سوداء في تاريخها”.

وواصل: “لاشك أن المستقبل القريب سيكون صعبا أكثر من اللازم على الفلسطينيين؛ إلا أن المستقبل سيكون صعبا جدا على دولة إسرائيل”.

وأضاف أن “ميزان القوة على الأرض يتغير يومًا بعد يوم، وإن كان حاليا ميزان القوة لصالح أمريكا وإسرائيل؛ إلا أنه سيتغير يومًا بعد يوم وغدا سيكون ميزان القوة في صالح أغلبية الدول التي ترفض الأساليب غير الإنسانية لهاتين الدولتين المارقتين”.