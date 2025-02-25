وقفة احتجاجية في طرطوس رفضا لتصريحات نتنياهو بشأن جنوب سوريا (شاهد)

نظمت الفرق التطوعية بمحافظة طرطوس في جنوب سوريا وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، وسط مشاركة الأهالي رفضًا لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن جنوب سوريا.

وأكد المتظاهرون رفضهم تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى بعض المناطق بجنوب البلاد واحتلالها؛ مؤكدين تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ومطالبين الاحتلال بالخروج من أراضيهم.

وردد المشاركون الغاضبون، هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي، من بينها “من طرطوس للجولان.. الشعب السوري بالميدان”، و”يا طرطوس علّي الصوت.. الشعب السوري ما بيموت”.

كما رفع المشاركون لافتات تؤكد وحدة أراضي سوريا وضرورة انسحاب المحتل، ورفض محاولات تقسيم سوريا، وتحمل الشعارات التي يرددها المتظاهرون.

وكان نتنياهو قد قال، أمس الاثنين: “القوات الإسرائيلية ستبقى في منطقة جبل حرمون ومحيطها لفترة غير محددة زمنيا لحماية بلداتنا ومواجهة أي تهديد”.

ومع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرسلت إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان بجنوب غربي سوريا عند تخوم الهضبة التي احتلتها عام 1967 وضمتها في 1981.

ومنذ سقوط بشار الأسد شنت إسرائيل مئات من الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مؤكدة أنها “تريد منع أن تسقط الترسانة في أيدي قوات الإدارة الجديدة”.