أوكرانيا توافق على صفقة معادن مع إدارة ترامب “دون ضمانات أمنية” محددة

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على بنود صفقة معادن تشكل محورا لمساعي كييف لكسب دعم واشنطن في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب مع روسيا سريعا.

ويأتي الاتفاق بعد حرب كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصفه ترامب الأسبوع الماضي بأنه “دكتاتور” غير منتخب يحتاج إلى إبرام اتفاق سلام سريع أو خسارة بلاده.

ونقلت رويترز عن مصادرها أن زيلينسكي يعتزم التوجه إلى واشنطن، يوم الجمعة، للقاء ترامب بعد الاتفاق على صفقة المعادن.

لا توجد ضمانات أمنية محددة

وقال مسؤول أوكراني لوكالة الأنباء الفرنسية إن مسودة الاتفاق تتضمن إشارة إلى “الأمن” لكنها لا تحدد بشكل صريح دور الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأوكراني “هناك بند عام ينص على أن أمريكا ستستثمر في أوكرانيا مستقرة ومزدهرة وذات سيادة، وأنها تعمل من أجل سلام دائم، وستدعم الجهود المبذولة لضمان الأمن”.

وأشار إلى أن واشنطن “حذفت كل البنود التي لم تكن تلائمنا، خصوصا تلك المتعلقة بـ500 مليار دولار”، في إشارة إلى مطلب أمريكي بأن توفر كييف معادن بهذه القيمة.

أوكرانيا ستقدّم 50% لصندوق مشترك

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الثلاثاء، أن النسخة النهائية من الاتفاق، الذي اطلعت عليه الصحيفة، تتضمن تأسيس صندوق مشترك تسهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات “التسييل المستقبلي” للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها. وأضافت أن “الصندوق سيستثمر في مشروعات في أوكرانيا”.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق لا يشمل الموارد التي تستخدمها الحكومة الأوكرانية حاليا، ولن يغطي أنشطة شركتي “نافتوغاز” و”أوكرنافتا”، وهما أكبر شركتين لإنتاج الغاز والنفط في أوكرانيا.

ما هي حصة واشنطن في الصندوق؟

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن الاتفاق بين كييف وواشنطن لا يتضمن “ضمانات أمنية أمريكية” كان زيلينسكي يطالب بها لكي يقبل بالاتفاق.

كما لا يتضمن الاتفاق الإجابة عن تساؤلات مهمة، كما ذكرت الصحيفة، منها حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق المشترك، وشروط صفقات “الملكية المشتركة” بين البلدين، إذ سيجري تناولها في اتفاقيات المتابعة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل الأوكرانية أولا ستيفانيشينا، التي قادت فريق بلدها خلال المفاوضات، للصحيفة إن “اتفاق المعادن هو فقط جزء من الصورة. سمعنا كثيرا من مسؤوي الإدارة الأمريكية أنه جزء من صورة أكبر”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني أن الاتفاق وافق عليه وزراء الخارجية والاقتصاد والعدل في الحكومة الأوكرانية، وأن الخطوة التالية هي أن يبحث زيلينسكي في زيارته إلى واشنطن الجمعة “الصورة الأكبر”، في إشارة إلى سعي ترامب لوقف الحرب مع روسيا.