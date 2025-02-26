إسرائيل تعلن اغتيال قيادي “بارز” في حزب الله شرق لبنان (فيديو)

استشهد شخص وأصيب آخر، مساء الأربعاء، جراء قصف مسيرة إسرائيلية سيارة شرق لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيّرة إسرائيلية “استهدفت سيارة على طريق الهرمل-القصر، مما أدى إلى سقوط شهيد وجريح”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل، بشكل دقيق وبتوجيه من هيئة الاستخبارات، على إرهابي بارز في وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية (4400) التابعة لحزب الله الإرهابي، في منطقة القصير في لبنان”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف القيادي في حزب الله “بعد أن انتهك بشكل متكرر التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، بما في ذلك تورطه في مجال نقل الوسائل القتالية في حزب الله خلال الحرب”.

وادعى أن القيادي الذي تم اغتياله هو “ماهر علي نصر الدين”.

وفي وقت سابق الأربعاء، حلق طيران مسير إسرائيلي، بأجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية وفي أجواء بلدات قضاء النبطية (جنوب)، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

كما سُجل تحليق مكثف لطيران حربي إسرائيلي بأجواء قرى وبلدات قضاء صور (جنوب) ومناطق راشيا والبقاع الغربي وسفوح جبل الشيخ الغربية والشرقية (شرق).

ورغم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.