الاحتلال يجبر سكان مخيم نور شمس على إخلاء منازلهم بالقوة لهدمها (شاهد)

التقت الجزيرة مباشر، صباح اليوم الأربعاء، عددا من أهالي مخيم نور شمس في الضفة الغربية بعد أن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي بالقوة على إخلاء منازلهم لهدمها.

وقال أحد الأهالي وهو يتفقد منزله المهدم مع ابنته: “لست حزينا على هدم منزلي في مخيم نور شمس لأنه منزل مؤقت لي ولعائلتي وأريد أن أعود إلى مسقط رأسي في حيفا”.

وقال آخر وهو يحمل في يده قفصا مليئا بالعصافير ويتحسر على هدم منزله ومتجره: “الاحتلال دمر مصدر رزقنا ومنزلنا”، إذ كان يعمل في مجال تجارة العصافير.

وقال أحد طواقم الدفاع المدني للجزيرة مباشر: “نساعد ومعنا الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر وأعضاء اللجنة الشعبية، الأهالي النازحين قسرا من مخيم نور شمس، ونسخر لهم كل إمكانياتنا لنقل ما يستطيعون حمله من البيت المنتظر هدمه إلى حيث يضعون رحالهم في مكان آخر خارج المخيم ونبعدهم عن الدمار الحاصل في نور شمس”.

ورصدت الجزيرة مشاهد الدمار الواسعة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال في حارة المنشية التي هدم الاحتلال منازلها بشكل كامل. وقال الأهالي إن حجم الدمار مؤلم جدًّا إذ لا يزال جيش الاحتلال يتوغل في مختلف المناطق بالمخيم.

كما رصدت دمارًا هائلًا في حارة الشهداء التي حولها الاحتلال إلى مكان موحش، إذ يسعى الاحتلال لتهجير سكان المخيم كما كان يفعل في قطاع غزة -بحسب أحد سكان المخيم- حيث بلغ عدد النازحين من مخيمات الضفة حتى الآن 40000 نازح من منازلهم بينهم نحو 9000 من مخيم نور شمس وحده، من أصل 12000 هي إجمالي عدد سكان المخيم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أمهل عائلات في مخيم نور شمس بالضفة الغربية حتى الساعة الـ11 بالتوقيت المحلي لإخلاء منازلهم قبل هدمها، وأحدث دمارًا كبيرًا في المخيم جراء العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 10 فبراير/شباط الجاري.