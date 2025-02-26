الجيش يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع بالخرطوم وينصب “كمينا” في أم درمان (فيديو)

قصف الجيش السوداني، صباح اليوم الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود من محيط القصر الجمهوري.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بتصاعد أعمدة الدخان من محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم جراء قصف الجيش السوداني بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية.

وقال إن أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد من محيط القصر الجمهوري وغرب القيادة العامة للجيش -وسط الخرطوم- بالتزامن مع قصف مدفعي من قبل الجيش السوداني من قواعده العسكرية بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط القصر الجمهوري -وهو المقر الرئاسي- وسط الخرطوم بالتزامن مع القصف المدفعي من قبل الجيش لمواقع للدعم السريع.

“كمين” لأفراد من الدعم السريع

من ناحية أخرى، قال جنود من الجيش السوداني، إنهم نصبوا “كمينا” لأفراد من قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأظهر مقطع فيديو سيارة تسير بسرعة كبيرة، ثم تنقلب عدة مرات قبل أن تستقر على الأرض.

وبيّنت الصور التي نشرها جنود من الجيش السوداني، ما قالوا إنه “كمين” نصبوه لأفراد من الدعم السريع في منطقة النخيل بمدينة أم درمان غربي مدينة الخرطوم.

السيطرة على الخرطوم

وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن -هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان- أحكم الجيش سيطرته على مناطق واسعة من مدينة بحري شمالا، ومدينة أم درمان غربا، إضافة إلى مناطق في مدينة الخرطوم التي تتوسط الولاية وبها القصر الجمهوري والمطار الدولي.

ويوم الاثنين، أعلنت قوات درع السودان المتحالفة مع الجيش، سيطرتها على المدخل الشرقي لجسر سوبا الرابط بين شرقي وجنوبي العاصمة الخرطوم.

وبثّت مقطع فيديو يظهر قائدها (أبو عاقلة كيكل) داخل مركز الشرطة الرئيسي بسوبا شرق، وأظهرت مقاطع أخرى العمليات العسكرية التي تخوضها القوات مع الدعم السريع في المنطقة بغية الوصول إلى جسر سوبا.

الجيش يتقدم

وكان الجيش السوداني قد ذكر في بيان أنه استعاد السيطرة، يوم الأحد، على مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض بعد تدمير وحدات من قوات الدعم السريع.

وقال إنه فتح الطريق إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد، والتقى مع قوات الفرقة الخامسة مشاة “الهجانة” في المدينة ذاتها.

يُذكر أن الجيش السوداني حقق تقدمًا في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم وغيرها، خلال المعارك التي يخوضها ضد قوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة.

وأدى الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش الذي اندلع في إبريل/نيسان 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف، ودفعت الحرب أكثر من 12 مليون شخص إلى النزوح، وأدت إلى أزمة جوع ونزوح تعتبر الأكبر في العالم، وتعدها الأمم المتحدة من الأسوأ في التاريخ الحديث.