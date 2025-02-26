العاهل الأردني يتفق مع الشرع على تأمين الحدود ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقاءه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في عمان اليوم الأربعاء، وقوف الأردن إلى جانب السوريين في “إعادة بناء بلدهم، عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

وقال بيان صدر اليوم الأربعاء عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله أكّد للشرع خلال اللقاء، الذي عقد في قصر بسمان الزاهر في عمان، “ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحدّ من تهريب الأسلحة والمخدرات وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم”.

وعانى الأردن في ظل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من عمليات تهريب المخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا الى الأردن، أو إلى دول أخرى عبر الأردن. ونفّذ الأردن عمليات عدّة لمكافحة التهريب عبر الحدود، بعضها أوقع قتلى.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الثورة في سوريا، فيما تفيد أرقام الأمم المتحدة بوجود نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية

وفي السياق ذاته أدان الملك عبد الله “الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية”، مؤكدا “دعم المملكة سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.

ومع سقوط حكم بشار الأسد في الثامن ديسمبر/ كانون الأول، احتلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان ولا تزال فيها. كما شنّت مئات الغارات على مواقع عسكرية وقواعد بحرية وجوية، وكان آخرها غارات جوية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا “تحتوي على أسلحة”، وفق مزاعم إسرائيل، مساء الثلاثاء.

وغادر الشرع عمان بعد زيارة استمرت ساعات. وكان الملك عبد الله في استقباله لدى وصوله الى مطار ماركا في عمان. ثم توجّها الى قصر رغدان.

ورافق الشرع في زيارته إلى الأردن وزير الخارجية أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع إلى عمان منذ توليه السلطة، وقام خلال الشهرين الماضيين بزيارتين الى السعودية وتركيا.