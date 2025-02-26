خلل في آيفون يقترح كلمة “ترامب” بدلا من “عنصري” وشركة آبل تعلّق

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير نشرته، الأربعاء، أن شركة “آبل” تعمل على إصلاح خلل فني تسبب في قيام نظام تحويل الصوت إلى نص في هواتف “آيفون” باستبدال كلمة “عنصري” بكلمة “ترامب”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي.

وأفاد بعض مستخدمي “آيفون” أنهم عندما نطقوا كلمة “عنصري” باستخدام ميزة الإملاء الصوتي من “آبل”، قام النظام تلقائيًا بكتابة كلمة “ترامب” قبل أن يصححها بسرعة لكلمة “عنصري”.

وقال المتحدث باسم شركة “آبل” في بيان إن الشركة تقر بوجود خطأ فني، وتعمل على إصلاحه.

“آبل” لم تقدم تفسيرا للربط بين الكلمتين

وأوضحت “آبل” في بيانها أن نموذج التعرف إلى الكلام، الذي يقوم بتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب في هواتف “آيفون”، يظهر أحيانا “كلمات غير صحيحة مع تداخل صوتي”، قبل أن يقوم بسرعة بتصحيح الخطأ.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن شركة “آبل” لم تقدم تفسيرا لأسباب سماع نظامها لاسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كان المستخدمون يقولون “عنصري”.

مواقف ترامب من “آبل”

وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذه المسألة أثيرت بعد أن أعلنت شركة “آبل”، الاثنين، أنها سوف تستثمر 500 مليار دولار في مشروعات ومرافق وبنية أساسية أمريكية، الأمر الذي اعتبره ترامب نجاحا لسياسة فرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة لتشجيع الشركات على الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وكان ترامب فرض تعريفة جمركية على السلع المستوردة من الصين بنسبة 10%، حيث تصنع شركة “آبل” الكثير من منتجاتها.

وكتب ترامب على منصة “تروث” التي يمتلكها، الاثنين، أن استثمار “آبل” في مشروعات أمريكية يظهر “الإيمان بما نقوم به (في إشارة للتعريفات الجمركية)، وبدونها لم يكونوا ليستثمروا عشرة سنتات.. شكرا تيم كوك (رئيس الشركة) وآبل”.

غير أن ترامب عاد وانتقد شركة “آبل”، الثلاثاء، بعد أن رفض حملة الأسهم بها، خلال اجتماعهم السنوي، اقتراحا لوقف برامج التنوع والمساواة في الشركة، وهي البرامج التي أصدر ترامب أمرا بوقف تمويلها من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بمجرد عودته للبيت الأبيض.