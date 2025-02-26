شاهد: طائرتان تنجوان من حادث تصادم وشيك في مطار شيكاغو

كادت طائرتان تصطدمان في مطار شيكاغو ميدواي بولاية إلينوي الأمريكية، الثلاثاء، لولا مهارة قائد إحدى الطائرتين، الذي قام بمناورة سريعة لتجنب الاصطدام.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن طائرة تابعة لشركة “ساوث ويست” وطائرة خاصة كانتا على وشك الاصطدام، بعد أن فوجئ قائد طائرة ساوث ويست بأن طائرة اقتحمت مدرج الهبوط الذي كان على وشك استخدامه.

🚨ATENÇÃO: Jatinho invade a pista sem autorização, e avião com passageiros arremete para evitar colisão em Chicago, nos Estados Unidos. pic.twitter.com/mzoO8thv6t — αℓєx (@alexlimareal) February 25, 2025

“هبوط الطائرة دون وقوع حادث”

وسارع قائد الطائرة بإلغاء الهبوط على المدرج، وارتفع بطائرته مجددًا ليتجنب الاصطدام بالطائرة الخاصة.

ووفقًا لشركة ساوث ويست للطيران، لم يصب أحد بأذى في الحادث.

وقال متحدث باسم الشركة لـ(سي إن إن) في رسالة عبر البريد الإلكتروني “اتبع الطاقم إجراءات السلامة، وهبطت الرحلة دون وقوع أي حادث”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية يحقق في سلسلة من حوادث السلامة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حادث الاصطدام في الجو فوق نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان في واشنطن الشهر الماضي، وتحطم طائرة إخلاء طبي في فيلادلفيا.