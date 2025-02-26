غزة.. استشهاد الأسير رأفت أبو فنونة في سجون الاحتلال
أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الثلاثاء، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل رأفت عدنان عبد العزيز أبو فنونة من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة والنادي في بيان لهما: “إن الشهيد أبو فنونة معتقل منذ 7 أكتوبر 2023، مع شقيقه شادي، وقد أصيب خلال اعتقاله، وطوال هذه المدة لم يفصح الاحتلال عن مصيره أو السماح بزيارته، ومكث أبو فنونة في سجن (الرملة) حتى تم نقله إلى مستشفى (أساف هروفيه) التي استشهد فيه”، مشيرة إلى أن الشهيد أبو فنونة قبل اعتقاله لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، وهو متزوج وله طفل.
اقرأ أيضاlist of 4 items
هيئة الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير يكشفان آخر تطورات تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة
قيادي في حماس: لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الأسرى
أسرى من غزة يضرمون النار في ملابس حملت عبارات تهديد أجبروا على ارتدائها (فيديو)
وأوضح البيان، أنه وباستشهاد المعتقل أبو فنونة يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 60 شهيدا، بينهم 39 من غزة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة هي “الأكثر دموية” في تاريخ “الحركة الأسيرة”، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 297 منذ عام 1967.
وأضاف البيان، أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل “يتعمد احتجاز جثامينهم، ويحاول التنصل من أية محاسبة دولية، وهو ما يمثل وجهًا آخر لحرب الإبادة، بتنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين”.
وندد البيان بما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من “جرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسيّة، والتوسع في سياسات السلب والحرمان”، وحمّلت الهيئة والنادي في بيانهما حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو فنونة، وطالبت بمحاسبة قادة الاحتلال.