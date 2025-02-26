غزة.. استشهاد الأسير رأفت أبو فنونة في سجون الاحتلال

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الثلاثاء، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل رأفت عدنان عبد العزيز أبو فنونة من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان لهما: “إن الشهيد أبو فنونة معتقل منذ 7 أكتوبر 2023، مع شقيقه شادي، وقد أصيب خلال اعتقاله، وطوال هذه المدة لم يفصح الاحتلال عن مصيره أو السماح بزيارته، ومكث أبو فنونة في سجن (الرملة) حتى تم نقله إلى مستشفى (أساف هروفيه) التي استشهد فيه”، مشيرة إلى أن الشهيد أبو فنونة قبل اعتقاله لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، وهو متزوج وله طفل.

وأوضح البيان، أنه وباستشهاد المعتقل أبو فنونة يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 60 شهيدا، بينهم 39 من غزة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة هي “الأكثر دموية” في تاريخ “الحركة الأسيرة”، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 297 منذ عام 1967.

وأضاف البيان، أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل “يتعمد احتجاز جثامينهم، ويحاول التنصل من أية محاسبة دولية، وهو ما يمثل وجهًا آخر لحرب الإبادة، بتنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين”.

وندد البيان بما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من “جرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسيّة، والتوسع في سياسات السلب والحرمان”، وحمّلت الهيئة والنادي في بيانهما حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو فنونة، وطالبت بمحاسبة قادة الاحتلال.