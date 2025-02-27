أسير مبتور اليد وآخر مبتور القدم بسبب عدم تلقي العلاج في سجون الاحتلال (فيديو)

كشف مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، اليوم الخميس، أن أحد الأسرى المفرج عنهم جاء مبتور اليد وأن آخر جاء مبتور القدم بسبب إصابته بمرض السكري وعدم تلقيه العلاج في سجون الاحتلال.

وقال رئيس مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أحمد القدرة، إن من تم الإفراج عنهم فعليا هم 596، موزعين كالآتي: 456 أسيرا، وصلوا غزة، و97 أسيرا تم إبعادهم، ووصلوا إلى القاهرة من بينهم نائل البرغوثي، و43 أسيرا وصلوا الضفة الغربية.

وأكد أنه كان من المفترض أن يفرج الاحتلال عن 642 أسيرًا ضمن الدفعة السابعة، من بينهم 151 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، و445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و46 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

وأكد المكتب في وقت لاحق، أن الاحتلال لم يفرج حتى الآن سوى عن 596 أسيرا فقط، فيما عرقل الإفراج عن 46 من الأسيرات والأطفال دون أن يبدي أسبابا لذلك.

تعرضوا للضرب المبرح

وقال مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، إن عددا من الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للضرب المبرح على الصدر مما أدى إلى كسور في القفص الصدري.

وأشار مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، إلى أن معظم الأسرى المفرج عنهم يعانون من الأمراض الجلدية وأحدهم مصاب بتليف في الرئة.

وأكد مدير التمريض أن عددا من الأسرى الذين وصلوا إلى المستشفى بحالة هزال شديد ولا يستطيعون المشي بسبب شدة التعذيب، موضحا أن 456 أسيرا مفرجا عنهم وصلوا إلى المستشفى فجر اليوم الخميس.

الإفراج عن كوادر طبية

وأشار مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، في تصريحاته إلى أن من ضمن الأسرى المفرج عنهم في الدفعة السابعة، 15 من الكادر الطبي.

وصول الأسرى

ووصل إلى قطاع غزة فجر اليوم الخميس، 456 أسيرا فلسطينيا محررا، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، بعد مماطلة تل أبيب في الإفراج عنهم منذ السبت الماضي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بوصول 43 أسيرا فلسطينيا محررا، ضمن الدفعة السابعة، إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، فجر اليوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عرقل يوم السبت الماضي، إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان مقررا الإفراج عنهم في الدفعة السابعة، رغم وفاء حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتزاماتها.