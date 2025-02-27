دعوة تاريخية.. عبد الله أوجلان يدعو لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني (فيديو)

دعا عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، جميع المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح وتحقيق السلام، مشددًا على ضرورة اتخاذ حزب العمال الكردستاني قرارًا بحل نفسه.

وقال أوجلان في بيان من محبسه: “أوجه الدعوة لإلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”.

وطالب أوجلان حزب العمال الكردستاني بعقد مؤتمر عام لاتخاذ خطوة حل التنظيم بشكل نهائي.

وفي أول تعليق رسمي، رحب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بهذه الدعوة، حيث قال نائب رئيس الحزب أفكان آلا: “جوهر النداء هو إلقاء السلاح وحل التنظيم الإرهابي، ونحن ننظر إلى النتيجة”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أن “تركيا ستتحرر من قيودها إذا استجاب التنظيم الإرهابي لهذا النداء وألقى السلاح وحلّ نفسه”.

وحزب العمال الكردستاني، هو حزب سياسي كردي يساري التوجه. تحول بعد تأسيسه إلى تنظيم سياسي يقود عملا مسلحا.

وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري، كشف مسؤول في الحزب الذي يُعد ثالث أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان، أن أوجلان يستعد لإطلاق “دعوة تاريخية” قريبًا بهدف التوصل إلى حل دائم للقضية الكردية، وأضاف المسؤول: “نحن على استعداد لحل جذري ودائم، ونولي أهمية كبرى لهذه الدعوة وندعمها”.

وكانت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قد أبدت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موافقتها على عرض قدمه دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، الذي دعا فيه أوجلان إلى توجيه نداء لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح.

يُذكر أن أوجلان، المعتقل منذ عام 1999، يعيش في عزلة شبه تامة في سجن جزيرة إمرالي الواقعة جنوب بحر مرمرة، ولا يُسمح له بالتواصل مع العالم الخارجي إلا في حالات نادرة.