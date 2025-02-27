الأسير الفلسطيني الأقدم نائل البرغوثي يروي للجزيرة مباشر تفاصيل معاناته في سجون الاحتلال (فيديو)

تحدث أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، نائل البرغوثي، للجزيرة مباشر، فور إبعاده إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد تحريره في صفقة التبادل بين المقاومة في غزة وإسرائيل.

وقال نائل البرغوثي الذي قضى 45 عاما في سجون الاحتلال: “إن المقاومة الفلسطينية أعطت وعدا قبل عشرات السنين بإطلاق سراح كل الأسرى، وستتكرر هذه العملية حتى يتم إنهاء وجود الأسرى في السجون”.

وأضاف نائل، 68 عاما، عن أوضاع الأسرى بالسجون: “كانت سيئة ولا تطاق، عنجهية ألمانية ووقاحة أمريكية أخذها العدو الصهيوني في كوكتيل واحد وشربه، قمة السلوك اللاأخلاقي باتجاه كل الأسرى، كانوا يمارسوا كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي”.

وأشار إلى أن المعاملة تغيرت بشكل جذري في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفا: “سيكون هناك عنوان في المستقبل بأدبيات الأسرى الكلب السجان والسجان الكلب، فكانت الكلاب والسجانين بنفس اللحظة تمارس التعذيب على الأسرى من خلال استهداف الأسير المكبل بالإيادي والأقدام، وهذا التغير نتيجة حقدهم على المقاومة، لأنهم اعتبروا الأسرى نقطة ضعف، ولكنهم كانوا يستندون على جدار المقاومة من صغيرهم إلى كبيرهم”.

وأردف نائل أن طوفان الدم الذي قُدم في بحر غزة عامت عليه قوارب الحرية للأسرى الفلسطينيين، وأن مهما قال من كلمات سيبقى هذا دين على كل العالم تسديده.

واختتم الأسير المحرر بتوجيهه لرسالة للشعب الفلسطيني، مفادها أن الوحدة بالعمل وليس بالقول، إذ عليهم دعم المقاومة حتى التحرير مهما كان الثمن، كما حصل في الجزائر وفيتنام.

واعتقل نائل البرغوثي للمرة الأولى عام 1978، بتهمة الانتماء لحركة فتح والمشاركة في عمليات ضد الاحتلال، وحكم عليه بالسجن المؤبد وقضى من هذه الحكم 34 عاما في السجن، ومن ثم حرر في صفقة وفاء الأحرار بـ2011 ونال حريته لـ3 أعوام فقط بسبب إعادة الاحتلال اعتقاله عام 2014 بعدما اعتقد الاحتلال بأنه ينوي الترشح لحكومة حركة (حماس) إثر خطابه في جامعة بيرزيت آنذاك.