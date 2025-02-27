بلديات غزة تحذر من كوارث غير مسبوقة وتناشد لتوفير الاحتياجات الأساسية فورا (فيديو)

حذر اتحاد البلديات في قطاع غزة من أن القطاع يواجه كوارث غير مسبوقة، وناشد الجهات المعنية توفير الاحتياجات الأساسية فورا، وذلك في ختام اجتماع طارئ عقد في غزة.

وقال بيان لاتحاد البلديات في غزة صدر اليوم الخميس، إنه “مع استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا، فإن اتحاد بلديات قطاع غزة يؤكد أن البلديات تواجه عجزًا عن الاستجابة الفعالة”.

بيان عاجل صادر عن اتحاد بلديات قطاع غزة

قطاع غزة يواجه كوارث غير مسبوقة والبلديات تناشد لتوفير الاحتياجات الأساسية فورًا مع استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي امتدت على مدار 15 شهرًا، pic.twitter.com/QvlRdW5qWD — بلدية غزة – Municipality of Gaza (@munigaza) February 27, 2025

نقص المعدات في ظل الدمار الهائل

وأكد البيان أن نقص المعدات والإمكانات الأساسية، في ظل الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية والقطاعات الخدمية والبيئية والصحية، يتطلب استجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للبلديات حتى تتمكن من القيام بدورها في التخفيف من حجم المعاناة المتفاقمة.

وناشد البلديات لتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع نحو 55 مليون طن من الركام المنتشر في كافة محافظات قطاع غزة، الذي يشكل عائقًا أمام تأهيل المرافق العامة والشوارع المغلقة.

اجتماع طارئ

وناشدت البلديات في بيانها، عقب اجتماع طارئ عقد في غزة، لتوفير مواد البناء لتمكين البلديات من إعادة إصلاح البنية التحتية وإعادة إعمار ما يمكن من المرافق الخدمية.

وطالبت كذلك بتوفير قطع الغيار للآليات والمركبات والمعدات البلدية، إضافة إلى توفير الزيوت المختلفة لصيانة ما بقي من آليات ومعدات بلدية متهالكة وبحاجة إلى صيانة دورية.

ونظرا إلى تدمير الاحتلال لشبكات وأنظمة العمل الرقمية الخاصة بالبلديات، طلبت أكثر من 500 حاسوب بشكل عاجل، إضافة إلى القطع الإلكترونية والسيرفرات.

أزمة التيار الكهربائي

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة، ناشدت البلديات لتوفير منظومات الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية والبطاريات لتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتدمير الشبكة الكهربائية، التي أثرت بشكل كارثي في تشغيل محطات المياه والصرف الصحي.

وطالبت، بتوفير مواد الصيانة الأساسية، وفي مقدمتها مواسير المياه والصرف الصحي، لإعادة تأهيل الشبكات المتضررة ومنع تسرب مياه تلك الشبكات إلى الشوارع، ومعالجة مشاكل عدم وصول المياه إلى مناطق مختلفة بسبب تدمير الشبكات.

أزمات صحية وبيئية

وأكدت أنّ قطاع غزة يواجه أزمات صحية وبيئية غير مسبوقة جراء الدمار الواسع في البنية التحتية وتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، بفعل طفح مياه الصرف في المناطق المنخفضة وتسربها إلى الشوارع والمنازل؛ مما يهدد حياة المواطنين بسبب انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار البيان إلى تراكم نحو 360 ألف طن من النفايات نتيجة توقف عمل آليات جمع وترحيل النفايات بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآليات البلديات ونقص الوقود ومنع الوصول إلى مكب النفايات.

وقال البيان إن “بلديات قطاع غزة تعمل ضمن إمكانات شبه معدومة في ظل هذه الكارثة، وتبذل جهودًا كبيرة؛ مما يتطلب تحركا دوليا لإدخال المعدات والاحتياجات الأساسية للبلديات حتى تتمكن من استعادة جزء من الخدمات الضرورية ومنع تدهور الأوضاع إلى مستويات أكثر خطورة”.

وطالبت كافة الجهات الدولية والإغاثية والمنظمات الإنسانية والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كوارث إنسانية وبيئية وصحية غير مسبوقة.