غزة.. انتشال 17 شهيدا خلال 48 ساعة وارتفاع عدد الشهداء إلى 48 ألفا و365 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، انتشال جثامين 17 شهيدا من تحت الأنقاض، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، كما أعلنت إصابة 19 آخرين، خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفاع إلى 48 ألفا و365 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

انتشال جثامين الشهداء

وذكرت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على غزة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا منتشلا، و19 مصابا، خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى عدد الإصابات بين الفلسطينيين في غزة، وقالت إنها بلغت 111 ألفا و780 إصابة، منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الوزارة في انتشال جثامين الشهداء، أشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب نقص المعدات.

الأوضاع في غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي -رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة- استهداف الفلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار؛ مما يؤدي إلى استشهاد وإصابة المدنيين الفلسطينيين.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه انتشال جثامين الشهداء الذين قتلوا بأيدي الجيش الإسرائيلي على مدى أكثر من 15 شهرا من الحرب، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت وسط النقص الشديد في المعدات والآليات.

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تستمر المرحلة الأولى منه 42 يوما، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.