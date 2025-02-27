“غزة ترامب”.. فيديو بالذكاء الاصطناعي نشره الرئيس الأمريكي يشعل غضب الفلسطينيين (شاهد)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع “فيديو” عن قطاع غزة مُنشأ بوساطة تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصته الخاصة “تروث سوشال”.

“الفيديو” يُظهر قطاع غزة وكأنه تحول إلى مدينة حديثة وسياحية، في رؤية وصفت بأنها تُجافي الواقع الصعب الذي يمر به سكان غزة.

يبدأ المقطع بمشاهد تُبرز معاناة الأطفال وهم يهربون وسط الأنقاض، قبل أن يتحول المشهد فجأة ليُظهر غزة كمدينة تعج بالسيارات الفارهة وناطحات السحاب الشاهقة، مع إعلانات ولافتات كُتب عليها عبارة “غزة ترامب“.

كما يظهر ترامب وهو يراقص شخصيات نسائية، بينما يظهر الملياردير الأمريكي وصاحب منصة “إكس” إيلون ماسك وهو يتناول الطعام ويلقي الأموال في الهواء.

وفي نهاية “الفيديو” يظهر ترامب برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما يجلسان على شواطئ غزة.

وقد أثار هذا “الفيديو” غضب الفلسطينيين، الذين رأوا فيه تجاهلًا صارخًا للأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع بعد سنوات الحروب والدمار.

إدانة فلسطينية

وأدان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، “الفيديو” الذي نشره ترامب، ووصفه بأنه يحمل مضامين “استفزازية وغير أخلاقية تروج لمخططات استعمارية” تستهدف قطاع غزة، وتشوه الواقع الفلسطيني.

وقال الثوابتة: “إن هذا الفيديو المشين يعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسعى لتصوير غزة كأنها أرض بلا شعب، في محاولة لشرعنة التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي”.

وأضاف: “إن هذه الممارسات هي امتداد للجرائم المستمرة ضد شعبنا، ومحاولة بائسة لتبرير جرائم التهجير القسري التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية”.

وأكد الثوابتة أن “قطاع غزة سيظل جزءًا أصيلًا من فلسطين، وشعبنا المرابط لن يسمح بتمرير أي مخططات تهدف إلى طمس هويته الوطنية أو تحويل القطاع إلى كيان مشوه يخدم أجندات استعمارية مرفوضة”.

الكاتب الصحفي محمد السطوحي: لا يجب التقليل أو الاستخفاف بأفكار #ترامب فيما يخص غزة#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/R2YvTrXMue — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2025

من جانبها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية “الفيديو”، “الوقح الذي يعبر عن العقلية الاستعمارية الإرهابية للإدارة الأمريكية وتعبر عن المشاريع الأمريكية الخطيرة التي تهدف لتصفية قضيتنا وتهجير شعبنا ضمن مخططات اليمين الصهيوني المتطرف”.

وأكدت أنه “كما فشلت الإدارة الأمريكية السابقة التي دعمت الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة بالسلاح لن تفلح مخططات ترامب وإدارته المتغطرسة”.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إنه “على الرئيس ترامب التوقف عن نشر خيالات الذكاء الاصطناعي التي تصور غزة مليئة بتماثيل له إذا كان جادا في السعي للسلام”.

وأضاف أن “تشريد ملايين الفلسطينيين من وطنهم وبدء احتلال أمريكي لغزة فكرة مجنونة وغير قابلة للتطبيق”.

استنكار على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع “الفيديو”، واعتبر البعض أنه يعبر عن “النمطية والمادية والرأسمالية والانحلال الثقافي والأخلاقي”، كما تقول الصحفية سمر الجراح.

#ترامب عرض تصوره عن #غزة المستقبل. دققوا في كل لقطة واتفرجوا على الخبل الممزوج بكثير من النمطية والمادية والرأسمالية والانحلال الثقافي والاخلاقي. pic.twitter.com/SleH39p6rW — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) February 26, 2025

فيما وصف المغرد “تامر” نشر “الفيديو” بـ”المهزلة الخيالية”.

نشر ترامب على حسابه فيديو يظهر كيف يتصور غزة بعد امتلاكها وتنفيذ مشاريعه الخاصة. يظهر في الفيديو إيلون ماسك وفندق ترامب، ويظهر ترامب برفقة نتنياهو يستجمون على شاطئ بحر غزة. تلك المهزلة الخيالية نشرها فعلاً رئيس أمريكا ، مسخرة . pic.twitter.com/g3ssAtmXQD — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 26, 2025

وقال الكاتب تركي الشلهوب “مستوى ضحل ومضحك وصل إليه هذا المتعجرف”.

ترامب نشر فيديو على صفحته يظهر تصوره لغزة بعد أن يستولي عليها ويطرد أهلها، في الفيديو يظهر فندق باسم ترامب، وايلون ماسك، وترامب برفقة نتنياهو يستجمون على شواطئ غزة. مستوى ضحل ومضحك وصل إليه هذا المتعجرف. pic.twitter.com/QwuvPokD1A — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 26, 2025

شاهدوا وسامحونا على بعض ما سترون!! تخيّلوا أن هذا الجنون قد نُشر في حساب ترامب على منصّته "تروث سوشيال".. غزة الآن، وحالها بعد سيطرة ترامب عليها وتهجير أهلها. كائن لم يقرأ تاريخا، ولا يعرف السياسة، وجنون العظمة يستحوذ عليه. سيذهب وأحلامه إلى الجحيم.https://t.co/kJt2T41p1O — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 26, 2025