الأخبار|قطاع غزة

“غزة ترامب”.. فيديو بالذكاء الاصطناعي نشره الرئيس الأمريكي يشعل غضب الفلسطينيين (شاهد)

صورة من "الفيديو" الذي نشره ترامب
27/2/2025

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع “فيديو” عن قطاع غزة مُنشأ بوساطة تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصته الخاصة “تروث سوشال”.

“الفيديو” يُظهر قطاع غزة وكأنه تحول إلى مدينة حديثة وسياحية، في رؤية وصفت بأنها تُجافي الواقع الصعب الذي يمر به سكان غزة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

يبدأ المقطع بمشاهد تُبرز معاناة الأطفال وهم يهربون وسط الأنقاض، قبل أن يتحول المشهد فجأة ليُظهر غزة كمدينة تعج بالسيارات الفارهة وناطحات السحاب الشاهقة، مع إعلانات ولافتات كُتب عليها عبارة “غزة ترامب“.

كما يظهر ترامب وهو يراقص شخصيات نسائية، بينما يظهر الملياردير الأمريكي وصاحب منصة “إكس” إيلون ماسك وهو يتناول الطعام ويلقي الأموال في الهواء.

وفي نهاية “الفيديو” يظهر ترامب برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما يجلسان على شواطئ غزة.

وقد أثار هذا “الفيديو” غضب الفلسطينيين، الذين رأوا فيه تجاهلًا صارخًا للأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع بعد سنوات الحروب والدمار.

إدانة فلسطينية

وأدان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، “الفيديو” الذي نشره ترامب، ووصفه بأنه يحمل مضامين “استفزازية وغير أخلاقية تروج لمخططات استعمارية” تستهدف قطاع غزة، وتشوه الواقع الفلسطيني.

وقال الثوابتة: “إن هذا الفيديو المشين يعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسعى لتصوير غزة كأنها أرض بلا شعب، في محاولة لشرعنة التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي”.

وأضاف: “إن هذه الممارسات هي امتداد للجرائم المستمرة ضد شعبنا، ومحاولة بائسة لتبرير جرائم التهجير القسري التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية”.

وأكد الثوابتة أن “قطاع غزة سيظل جزءًا أصيلًا من فلسطين، وشعبنا المرابط لن يسمح بتمرير أي مخططات تهدف إلى طمس هويته الوطنية أو تحويل القطاع إلى كيان مشوه يخدم أجندات استعمارية مرفوضة”.

 

من جانبها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية “الفيديو”، “الوقح الذي يعبر عن العقلية الاستعمارية الإرهابية للإدارة الأمريكية وتعبر عن المشاريع الأمريكية الخطيرة التي تهدف لتصفية قضيتنا وتهجير شعبنا ضمن مخططات اليمين الصهيوني المتطرف”.

وأكدت أنه “كما فشلت الإدارة الأمريكية السابقة التي دعمت الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة بالسلاح لن تفلح مخططات ترامب وإدارته المتغطرسة”.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إنه “على الرئيس ترامب التوقف عن نشر خيالات الذكاء الاصطناعي التي تصور غزة مليئة بتماثيل له إذا كان جادا في السعي للسلام”.

وأضاف أن “تشريد ملايين الفلسطينيين من وطنهم وبدء احتلال أمريكي لغزة فكرة مجنونة وغير قابلة للتطبيق”.

استنكار على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع “الفيديو”، واعتبر البعض أنه يعبر عن “النمطية والمادية والرأسمالية والانحلال الثقافي والأخلاقي”، كما تقول الصحفية سمر الجراح.

فيما وصف المغرد “تامر” نشر “الفيديو” بـ”المهزلة الخيالية”.

وقال الكاتب تركي الشلهوب “مستوى ضحل ومضحك وصل إليه هذا المتعجرف”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان