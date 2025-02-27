هدد أوروبا.. ترامب يشعل المخاوف من حرب تجارية برسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية نسبتها 10% على الواردات الصينية، وسيمضي قدما في فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تهريب الفنتانيل “غير المقبول”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث” التي يمتلكها “لحين توقفه (مخدر الفنتانيل)، أو الحد منه بشكل جدي”، ستُطبّق الرسوم الجمركية المقترحة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار في موعدها المحدد.

وأضاف ترامب أنه “سيفرض على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% في ذلك التاريخ”.

الدولار الأمريكي يرتفع

وأكد ترامب في منشوره على منصة “تروث” أن خطته لفرض “رسوم جمركية متبادلة”، التي كشف عنها هذا الشهر وسوف تؤثر في دول عدة ومنتجين حول العالم، سوف تنفّذ، كما هو مخطط، في 2 إبريل/نيسان المقبل.

وعقب الإعلان عن خطط ترامب لفرض المزيد من التعريفات الجمركية ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% أمام سلة من العملات الرئيسة، كما انخفض سعر صرف الدولار الكندي بنسبة 0.5% وتراجعت قيمة البيزو المكسيكي.

وأثرت خطط ترامب أيضا في مؤشر “ستاندارد آند بورز-500″، الذي يعبّر عن حركة أسهم مجموعة من أكبر الشركات في الاقتصاد الأمريكي، إذ انخفض المؤشر بنسبة 0.1%، فيما كان المتوقع ارتفاعه.

مخاوف من حرب تجارية واسعة

وقالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، إن سياسة رفع التعريفات الجمركية على الواردات، التي انتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، “تزيد المخاطر من حرب تجارية واسعة قد تسبب ضررا كبيرا في الاقتصاد العالمي”.

وأضافت أن زيادة التعريفة الجمركية بنسبة 10% على الواردات من الصين يعد تصعيدا من قبل إدارة ترامب، حيث سبق أن فرضت رسوما بالنسبة نفسها الشهر الماضي، ما يعني أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية سوف تصل إلى 20%.

وأشار مسؤولون صينيون ومستشارون حكوميون بشكل غير رسمي، كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن الصين مستعدة لشراء المزيد من المنتجات الأمريكية لخفض العجز التجاري الكبير بين البلدين، وقد تزيد من استثماراتها في الولايات المتحدة لتخلق ما يزيد عن نصف مليون فرصة عمل.

يذكر أن الولايات المتحدة تعاني من عجز هائل في الميزان التجاري مع الصين، وهو ما يؤكد ترامب أنه وضع غير مقبول ولا بد من العمل على تغييره.

التوجه لزيادة التعريفات على أوروبا

وأضافت الصحيفة أن الخطر المحتمل لسياسة زيادة التعريفة الجمركية سيكون أكبر إذا قرر ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الاتحاد الأوروبي، كما هدد الأربعاء.

وقال ترامب عقب اجتماع لحكومته الأربعاء، عند سؤاله عن خططه بالنسبة للرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، “ستكون 25% بشكل عام، وسوف تشمل السيارات وأشياء أخرى”.

وأوضحت الصحيفة أن قيام ترامب بالمضي قدما في فرض تعريفة جمركية على المنتجات الأوروبية “يزيد من احتمال وقوع حرب تجارية أوسع عبر الأطلنطي قد تلحق الضرر بالاقتصادين الأمريكي والأوروبي، وتسبب ضررا أكبر بالعلاقات الدبلوماسية المتوترة بين الحلفاء الغربيين”.