10 جرحى في عملية دهس وطعن قرب حيفا

قالت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن 10 أشخاص أصيبوا بجراح في عملية دهس بمفترق كركور جنوب حيفا، كما أصيب شرطيان في المنطقة بجراح نتيجة طعن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سائق السيارة، بعد تنفيذه لعملية الدهس جنوب حيفا، صدم سيارة شرطة ثم ترجل منها وشرع بطعن رجال الشرطة.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن أحد المصابين في عملية الدهس بحالة خطيرة، وأن أربعة أو خمسة من المصابين ما بين حالات متوسطة وخطيرة.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه في أن الحادث هو “هجوم إرهابي”.

هوية منفذ الهجوم

ونقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ الهجوم من المجتمع العربي في إسرائيل، وعمره 24 سنة، وهو من مستوطنة معاليه أيرون، بالقرب من حيفا.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ الهجوم من سكان جنين ومتزوج من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية ويقطن في وادي عارة ولا يحمل هوية إسرائيلية.

كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن منفذ الهجوم دهس مجموعة عند محطة حافلات، ثم أسرع بسيارته باتجاه سيارة شرطة قريبة واصطدم بها، مضيفا “طارده الضباط وألقوا القبض عليه وقاموا بتحييده”.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية، ويواصل استهدافه لجنين وطولكرم ومخيم نور شمس.