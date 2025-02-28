أخرجوها من ثقب بالجدار.. لحظة إنقاذ امرأة عالقة في بئر خلال عملية استغرقت 11 ساعة (شاهد)

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ امرأة كانت عالقة في بئر بقرية قرب منبج شمالي البلاد، بعد عمل استمر أكثر من 10 ساعات.

وقالت الخوذ البيضاء، إن مختصي حفر الآبار الارتوازية من أهالي منطقة منبج وبمساعدة الدفاع المدني تمكّنوا من ثقب جدار البئر الارتوازي بعد أن أصبح عمق الحفر الجانبي على مستوى المرأة التي سقطت في البئر، عصر يوم أمس الخميس.

قلوبنا تخفق بانتظار المعجزة

بدأ مختصو حفر الآبار الارتوازية من أهالي منطقة منبج وبمساعدة فرقنا ثقب جدار البئر الارتوازي بعد أن أصبح عمق الحفر الجانبي على مستوى السيدة التي سقطت في البئر عصر يوم أمس الخميس 27 شباط، في قرية الجاموسية بريف منبج، وعلقت على عمق نحو 10 أمتار، وما يزال… pic.twitter.com/St4LaImOJX — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 27, 2025

عملية إنقاذ استمرت أكثر من 10 ساعات

وكانت المرأة قد علقت على عمق نحو 10 أمتار، واستمر العمل لأكثر من 10 ساعات حتى تم إخراجها، حيث واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب الأرض الصخرية شديدة الصلابة وعمق الحفر والاعتماد على المعدات اليدوية.

ونشرت الخوذ البيضاء مقاطع “فيديو” للحظات إنقاذ المرأة في قرية الجاموسية بريف منبج شرقي حلب، بعد جهود لأكثر من 11 ساعة من قبل عمال حفر آبار من أبناء منطقة منبج وفرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري.

لحظات إنقاذ السيدة التي سقطت في بئر وعلقت بعمق نحو 10 أمتار في قرية الجاموسية بريف منبج شرقي حلب، بعد جهود لأكثر من 11 ساعة من قبل عمال حفر آبار من أبناء منطقة منبج وفرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري.#الخوذ_البيضاء #حلب #منبج pic.twitter.com/xIZyazeIrx — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 28, 2025

ما بعد الإنقاذ

وقالت الخوذ البيضاء “بعد إنقاذها من داخل البئر.. نقلت فرق الإسعاف السيدة رقية إلى مستشفى منبج الوطني، حيث أظهرت الفحوصات الأولية أن حالتها الصحية مستقرة، وعلاماتها الحيوية جيدة، وهي بحالة وعي كاملة”.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أنها قامت بردم الحفرة الجانبية الموازية للبئر التي تم حفرها خلال عملية الإنقاذ وأغلقت فوهة البئر، وذلك بعد انتهاء عملية إنقاذ المرأة التي تكللت بالنجاح.

بعد إنقاذها من داخل بئر في قرية الجاموسية بريف منبج شرقي حلب، نقلت فرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري السيدة "رقية" إلى مشفى منبج الوطني، حيث أظهرت الفحوصات الأولية أن حالتها الصحية مستقرة، و علاماتها الحيوية جيدة، مع نبض 80 ومستوى أكسجة 100%، وهي بحالة وعي كاملة.

نحمد لله على… pic.twitter.com/vjLlmWZzo3 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 28, 2025

وحثّت فرق الإنقاذ، الأهالي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الآبار المكشوفة، وخاصة في المناطق التي عاد إليها المدنيون خلال الأيام السابقة.

كما حثّت الأهالي على إغلاق الآبار وتأمينها بشكل جيد، وإبلاغ الفرق عن الآبار المكشوفة أو المهجورة ليتم التعامل معها وتأمينها.