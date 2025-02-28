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أخرجوها من ثقب بالجدار.. لحظة إنقاذ امرأة عالقة في بئر خلال عملية استغرقت 11 ساعة (شاهد)

مدة الفيديو 01 دقيقة 31 ثانية 01:31
28/2/2025-|آخر تحديث: 28/2/202511:04 AM (توقيت مكة)

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ امرأة كانت عالقة في بئر بقرية قرب منبج شمالي البلاد، بعد عمل استمر أكثر من 10 ساعات.

وقالت الخوذ البيضاء، إن مختصي حفر الآبار الارتوازية من أهالي منطقة منبج وبمساعدة الدفاع المدني تمكّنوا من ثقب جدار البئر الارتوازي بعد أن أصبح عمق الحفر الجانبي على مستوى المرأة التي سقطت في البئر، عصر يوم أمس الخميس.

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عملية إنقاذ استمرت أكثر من 10 ساعات

وكانت المرأة قد علقت على عمق نحو 10 أمتار، واستمر العمل لأكثر من 10 ساعات حتى تم إخراجها، حيث واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب الأرض الصخرية شديدة الصلابة وعمق الحفر والاعتماد على المعدات اليدوية.

ونشرت الخوذ البيضاء مقاطع “فيديو” للحظات إنقاذ المرأة في قرية الجاموسية بريف منبج شرقي حلب، بعد جهود لأكثر من 11 ساعة من قبل عمال حفر آبار من أبناء منطقة منبج وفرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري.

ما بعد الإنقاذ

وقالت الخوذ البيضاء “بعد إنقاذها من داخل البئر.. نقلت فرق الإسعاف السيدة رقية إلى مستشفى منبج الوطني، حيث أظهرت الفحوصات الأولية أن حالتها الصحية مستقرة، وعلاماتها الحيوية جيدة، وهي بحالة وعي كاملة”.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى أنها قامت بردم الحفرة الجانبية الموازية للبئر التي تم حفرها خلال عملية الإنقاذ وأغلقت فوهة البئر، وذلك بعد انتهاء عملية إنقاذ المرأة التي تكللت بالنجاح.

وحثّت فرق الإنقاذ، الأهالي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الآبار المكشوفة، وخاصة في المناطق التي عاد إليها المدنيون خلال الأيام السابقة.

كما حثّت الأهالي على إغلاق الآبار وتأمينها بشكل جيد، وإبلاغ الفرق عن الآبار المكشوفة أو المهجورة ليتم التعامل معها وتأمينها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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